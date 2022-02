Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig hat in der Gastronomie-Szene für Aufsehen gesorgt. Eine „Bar“ in der Messestadt darf wieder öffnen, weil die Kriterien zur coronabedingten Schließung nicht korrekt sind. Dies gelte jedoch nicht für alle Bars, stellte das Gericht am Mittwoch klar.