Leipziger Mediziner Göran Wild kritisiert Corona-Maßnahmen

Virologen und Epidemiologen erklären die Welt der Viren, Ausbreitungsszenarien, Mortalitätsraten, Maßnahmen, Perspektiven. Zuweilen wechseln Deutungshoheiten über Nacht oder in einer TV-Sendung. Darf man in Zeiten wie diesen und angesichts des Grauens, beispielsweise in Norditalien, fragen, ob weniger Restriktionen mehr (gewesen) wäre? Darf man relativieren und beispielsweise auf die 25000 Grippe-Toten in Deutschland 2017/2018 verweisen?

Ja, sagt Göran Wild, Chef der Leipziger Praxisklinik Mediplus in der Eisenbahnstraße. Wild war Teamarzt von RB Leipzig, hat den 1. FC Lok medizinisch betreut, ist mit „111 Gründe, kein Arzt zu werden“ unter die Buchautoren gegangen. In dem Buch kritisiert der 48-jährige Mediziner, der Erfahrungen als Unfall-Chirurg, Notarzt und Sportarzt gesammelt hat, unter anderem den Verwaltungstrakt von Krankenhäusern („monströse Wasserköpfe“). Bei der Neuauflage wird das Thema Corona-Virus Raum einnehmen und einer Abrechnung mit den politischen Entscheidungsträgern und der „von Virologen und Epidemiologen besetzten Nebenregierung“ ( Wild) gleichkommen. Wild hat sich bei einem Skiurlaub selbst mit dem Virus infiziert, befindet sich seit zwölf Tagen in häuslicher Quarantäne. „Ich hatte die typischen Grippe-Symptome. Husten, Fieber, Unwohlsein. Nach zwei nicht ganz so schönen Tagen ging es mir wieder gut.“

Shutdown gefährde Existenzen

Wild ist der Überzeugung, dass Shutdown und Kontaktbeschränkungen mehr schaden als nutzen. „Ich verstehe nicht, weshalb das alles nicht hinterfragt wird und Meinungen, die nicht dem Mainstream entsprechen, kaum gehört werden.“ Die aktuellen Festlegungen? „Sind überzogen und zu kurz gedacht. Wir haben nicht nur den Menschen gegenüber eine Verantwortung, die unmittelbar an den Folgen des Coronavirus sterben können. Wir haben auch jenen gegenüber eine Verantwortung, die in den nächsten Monaten und Jahren durch die Folgen des Abschaltens unserer Gesellschaft in ihrer Existenz und auch gesundheitlich gefährdet sind.“

Wild glaubt, dass viele alte Menschen durch Vereinsamung in ihrer Heimquarantäne leiden und einige versterben, Zahlen hierüber nie erhoben werden. Man hätte sich von Anfang an intensiv und vorrangig um die Risikogruppen kümmern müssen, so Wild. Mit einem Besucherstop in Altersheimen, Einkaufszeiten für über 65-Jährige, einem Erhalt ihrer Freizeit- und Rehasport-Aktivitäten in kleinen Gruppen. Auch ein vier- bis achtwöchiges Zutrittsverbot für öffentliche Bereiche hätte Wild befürwortet.

Wild befürchtet mehr Depressionen und stressbedingte Erkrankungen

Die Suizidrate werde aufgrund von zunehmenden Depressionen, Angstzuständen und Insolvenzen in Deutschland steigen, glaubt Wild, der auch von angst- und stressbedingt zunehmenden Erkrankungen und einer hohen Quote wiederkehrender Krankheiten ausgeht. „Und es wird sicher auch nicht öffentlich werden, welche Zuwachsraten unsere Volkskrankheiten wie Zucker und Adipositas haben werden. Wir werden indirekt mehr Todesfälle durch die jetzigen Maßnahmen zu beklagen haben, als wir aktuell direkt damit verhindern.“

Wild stört sich auch an Expertisen wie jener von Christian Drosten (Virologe an der Berliner Charité, Regierungsberater) in Sachen Sport. „ Drosten bezeichnet Sport als nur schön und nicht systemrelevant und will deshalb eine sehr lange Zeit darauf verzichten. Sport ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Steuerzahler, schafft Millionen von Arbeitsplätzen. Da geht es auch um den Bratwurstbudenbesitzer, der, wenn es nach Herrn Drosten geht, Pleite gehen wird. Da geht es um Lebensinhalte und um Emotionen.“ Für Wild gehört Sport zum Kitt der Gesellschaft. Wobei Dorsten nie die gesundheitlichen Segnungen eigener sportlicher Betätigung in Abrede gestellt hat.

Wild: „Es ist an der Zeit, den Virologen die Alleinherrschaft über die Entscheidungen zu entziehen und mit Fachleuten aus allen Bereichen vernünftige Entscheidungen für alle Bürger und nicht nur für den kleinen, unmittelbar gefährdeten Teil zu treffen.“

Durchseuchung und Immunisierung schneller erreichen

Wie sein Krisenmanagement ausgesehen hätte? Handschuhe- und Mundschutz-Pflicht sowie mobile Handwaschstationen in allen öffentlichen Einrichtungen. „Das scheitert aber daran dass unser System nicht in der Lage ist, alle öffentlichen Bereiche vom Friseur über Supermärkte bis hin zum Fußball-Stadion mit Masken und Handschuhen zu versorgen.“ Quarantäne für positiv getestete Menschen? „Völlig in Ordnung.“ Wer an einem Infizierten vorbeigegangen ist oder in der Nähe von Tirol das Autofenster offen hatte? „Keine Quarantäne.“ Man hätte „relativ schnell“ die notwendige Durchseuchung und Immunisierung der Bevölkerung erreichen können, sagt Wild. „Und die Todeszahlen hätten nicht annähernd die Grippe-Toten des Winters 17/18 erreicht.“ In Großbritannien beendete Premierminister Boris Johnson gerade die erhoffte Herden-Immunisierung und verhängte eine dreiwöchige Ausgangsbeschränkung über den englischen Patienten.

