Leipziger Propsteikirche wird offizielle Streaming-Station des Bistums

Leipzig

Die Katholische Propsteikirche St. Trinitatis wird bis auf Weiteres zur dauerhaften Streaming-Station des Bistums Dresden-Meißen. Das hat Bischof Heinrich Timmerevers während der Heiligen Messe am Sonntag erklärt. Gottesdienste mit Gemeinde finden in den Kirchen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr statt. Bereits vorletzten Sonntag war die Heilige Messe mit Propst Gregor Giele live gestreamt worden. In den nächsten Wochen wird jeden Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr der offizielle Gottesdienst des Bistums von Leipzig aus übertragen. Das neue Angebot solle auch über die aktuelle Situation hinaus bestehen, so Giele. Im größten Kirchenneubau Ostdeutschlands ist die Infrastruktur vorhanden, die sonst jedes Mal in einer anderen Kirche aufgebaut werden müsste.

Auch zahlreiche weitere evangelische und katholische Kirchen übertragen derzeit Gottesdienste im Internet.

www.bistum-dresden-meissen.de

Von bm