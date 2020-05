Kneipen machen wieder auf – die Existenzsorgen bleiben

Leipzig

Leipziger Gastwirte und Hoteliers sind heilfroh, dass sie am 15. Mai endlich wieder öffnen dürfen. Acht Wochen Schließung haben sie dann hinter sich. Optimistisch sind sie jedoch nur bedingt: Ob die Leipziger dann gleich in Scharen in die Kneipen strömen, bleibt abzuwarten. Erst wenn auch Touristen und Kongressgäste wiederkommen, werden die Läden wieder richtig laufen.

Knackige Vorbereitungszeit

„Das Runterfahren ging innerhalb von zwei Tagen. Eine Woche Vorbereitungszeit bis zur Wiedereröffnung, das wird knackig!“, sagt Gitta Niemann, die für mehrere Kneipen mit insgesamt 150 Mitarbeitern spricht – Volkshaus und Killiwilly in der „Karli“, Café Luise in der Gottschedstraße, Kaiserbad in Plagwitz. Gleich am Donnerstag hat sie mit ihren Restaurantleitern losgelegt, Dienstpläne auf der Basis der neuen Hygienekonzepte zu erstellen. Das Personal muss aus der Kurzarbeit geholt, geschult und die Kellner mit Mundschutz ausgestattet werden. Ware muss bestellt und neue, reduzierte Speisekarten müssen erstellt werden. „Das kostet im Moment echt viel Geld“, so die Geschäftsleiterin. Dazu bleibt die Sorge, in neue Defizite reinzulaufen – weil 100 Prozent Kosten anfallen, aber aufgrund der Hygienemaßnahmen nur 50 Prozent Einnahmen möglich sind.

Im „Volkshaus“ kann Gitta Niemann so langsam wieder die Stühle herunterstellen. Quelle: Christian Modla

Kein Handschlag zur Begrüßung mehr

„Ich bin vorbereitet. Wenn es heißt, morgen wird wieder aufgemacht, dann bin ich bereit“, versichert Panagiotis Xanthopoulus vom griechischen Restaurant „Herkules“ in Lindenau. Gleich nach Bekanntwerden der Lockerungen hat er seine zwölf Mitarbeiter angerufen und für nächste Woche zum Dienst bestellt: „Ab Mittwoch sollen sie kommen.“ Bis dahin wird das Restaurant auf Hochglanz gebracht, und der Freisitz wird neu gemacht. Der Wirt hat seinen Außenbereich um 150 Quadratmeter vergrößert, sodass er locker einen Abstand von zweieinhalb Metern zwischen den Tischen einhalten kann. Um 7.30 Uhr hatte der Grieche aus Lindenau am Donnerstag die ersten Mails und Whatsapp-Nachrichten mit Reservierungswünschen auf dem Handy. Seine Sorge ist daher eher: „Die 130 Plätze im Biergarten werden wohl nicht reichen, denn die Leute wollen alle wieder raus. Und ich kann meine Stammgäste nicht mehr mit Handschlag und Umarmung begrüßen.“

Kurzarbeit weiterhin nötig

Trotzdem ist allen klar, dass es keine sofortige Rückkehr zur Vollbeschäftigung gibt. „Es wird auch nach der Wiedereröffnung noch Kurzarbeit geben“, rechnet Lutz Albrecht (Restaurants Panorama Tower und Schnitzel Culture) damit, dass der Umsatz anfangs nur 30 Prozent und im Dezember vielleicht 60 Prozent betragen wird. Falk Johne von Saxonia Catering sieht es genauso: „Im Eventbereich werden wir wohl weit über Jahresende Kurzarbeit haben. Solange es keinen Impfstoff gibt, werden die Leute keine rauschenden Feste feiern.“

Matthias Przygodda vom A&O Hostel am Hauptbahnhof kann die Acht-Bett-Zimmer vorerst nur mit Gästen belegen, die aus dem gleichen Haushalt stammen. Quelle: André Kempner

Alle Klassenfahrten abgesagt

Ein Wiederhochfahren des Betriebs ist im A & O Hostel am Hauptbahnhof zwar nicht nötig – die Herberge war die ganze Zeit geöffnet. Sie kam jedoch nur noch auf fünf bis zehn Prozent Auslastung. „Jetzt kehren langsam die Arbeitskräfte aus Osteuropa zurück“, berichtet Hausleiter Matthias Przygodda. Das Hostel hat Zimmer mit bis zu acht Betten, die dürfen jetzt nicht mehr mit Fremden belegt werden, sondern nur noch mit Personen aus einem Hausstand. „Zur Zeit ist die Auslastung aber so gering, dass die getrennte Unterbringung kein Problem ist“, so Przygodda. Im Frühstücksrestaurant wurden die Abläufe umgestellt, vom Selbstbedienungsbüfett hin zu angerichteten Platten, die der Gast vorbestellt. Dass das Geschäft sich vollständig normalisiert, sieht der Hausleiter erst in ein bis zwei Jahren. Im Moment schlägt besonders negativ zu Buche, dass alle Klassenfahrten bis zu den Sommerferien abgesagt sind.

Nur ein Rettungsfonds bringt Rettung

„Die Lage ist dramatisch", sagt Guido Zöllick, Präsident des Dehoga-Bundesverbandes. „Ein Rettungsfonds muss schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden, mit direkten Finanzhilfen für alle Betriebe unserer Branche. Nur damit haben viele Betriebe eine Überlebensperspektive." Liefer- und Abholdienste konnten die Umsatzrückgänge meist nur marginal auffangen. Abstandsgebote und noch strengeren Hygienevorschriften sorgen für Mehrkosten und führen dazu, dass nur 30 bis 50 Prozent des Vorjahresumsatzes erzielt werden können. Es werde noch eine Zeit dauern, bis kostendeckende Umsätze erwirtschaftet werden können. Knapp 80 Prozent der Gastronomen schätzen die Lage ihres Betriebes und ihre eigene finanzielle Situation derzeit als hoch riskant ein. Deshalb gehen Gastwirte und Hoteliers auch diese Woche in Leipzig wieder auf die Straße und geben symbolisch den Löffel ab, um die Politik zum schnellen Handeln aufzufordern.

