Leipziger verbringt seinen Urlaub in der Tropenklinik

Hanoi/Leipzig

Da ist plötzlich ein Fünkchen Hoffnung. Die Hoffnung, endlich nach Hause zu kommen. An diesem Mittwoch soll es einen Flieger nach Prag geben, der auch deutsche Passagiere aus Vietnam nach Hause bringt. Doch ehe Robert L. (Name von der Redaktion geändert) die Botschaft bitten kann, seiner Freundin und ihm einen Platz in der Maschine zu sichern, braucht er einen negativen Test auf das Corona-Virus. Es ist der zehnte Tag des Leipzigers in der Tropenklinik von Hanoi. Er ist nach wie vor völlig frei von jeglichen Symptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen. Irgendwann muss sein Körper doch mit dem unsichtbaren Feind fertig sein, denkt sich der sportliche 35-Jährige. Und ausgerechnet Dienstag verzögert sich das Testergebnis.

Nur 35 Passagiere in riesiger Maschine

Robert und seine Freundin waren am frühen Morgen des 14. März mit einer Air-France-Maschine aus Paris kommend in Hanoi gelandet. Sie hatten sich vorher über Reisewarnungen informiert. Vietnam gehörte bis zum Tag ihres Abfluges nicht zu den touristischen Zielen, von denen das Auswärtige Amt dringend abriet. Also freute sich das Paar auf die zweiwöchige Rundreise. Beim Abflug in Paris wurde die Körpertemperatur der nur 35 Passagiere gemessen, die in den rund 250 Plätze fassenden Airbus einstiegen. Robert galt mit 36,1 Grad als kerngesund, seine Freundin war mit 37,5 eine Wackelkandidatin, durfte aber an Bord.

Nach der Landung wurde bei allen aus Paris und London gekommenen Passagieren ein Abstrich an Rachen und Nase durchgeführt, die Pässe wurden einbehalten. Ob man sich in den Wochen zuvor in Italien oder China aufgehalten habe, wurde gefragt. Ein klares Nein war die Antwort des Leipzigers, der vor einigen Monaten zur Freundin nach Berlin gezogen ist. „Plötzlich sollten sich alle Passagiere entscheiden, ob sie sich in 14-tägige Quarantäne begeben oder zurückfliegen wollen“, berichtet er. Beide buchten sofort ihren Rückflug auf den nächsten Tag um. Dieser ist inzwischen verfallen.

Keine Symptome, aber ein positiver Test

Robert glaubte fest an eine Verwechslung, als die Leute in Schutzanzügen ihn plötzlich ausriefen und mit seinem Pass wedelten. Der vermeintlich fiteste Mann an Bord war der einzige positive Fall. Robert schließt aus, sich an Bord angesteckt zu haben: „Wir saßen in der Business Class ganz hinten, die Flugbegleiterinnen trugen Mundschutz. Ich muss das Virus irgendwo daheim eingefangen haben. Ich war bis Mitte März ganz normal unterwegs, bin in Berlin in die Kletterhalle gegangen und habe meine Eltern in Leipzig besucht.“ Er ist der lebende Beweis, dass die Dunkelziffer an Infizierten in Deutschland hoch sein muss. Denn ohne die Vietnam-Reise wäre der symptomfreie junge Mann bis heute nicht getestet worden.

Einblick in die Krankenhauszimmerin Hanoi. Quelle: E-Mail-LVD

Mit Blaulicht ging es in Hanoi in die Klinik. Robert kam auf die Corona-Station in der sechsten Etage, wo sich sein positiver Befund bestätigte. Mittlerweile teilt er mit einem Franzosen und einem Briten das Zimmer. Seine Freundin wurde in dem riesigen Plattenbau zwei Etagen tiefer in der Quarantäne-Station untergebracht. „Seither haben wir uns nicht gesehen. Es gibt ein einziges Fenster auf meiner Etage, von dem ich ihr mal zuwinken kann.“ Ihr Einzelzimmer sei Fluch und Segen zugleich. „Sie kann nachts, wenn das Internet stabiler ist und die Freunde daheim Zeit haben, ungestört telefonieren. Doch sie hat keinerlei sozialen Austausch. Sie ist sehr tapfer.“

„Ohne Internet wäre es eine Katastrophe“

Über den Alltag in der Klinik sagt Robert: „Es ist auszuhalten.“ Vor allem wegen des WLAN-Netzes. „Ohne Internet wäre es eine Katastrophe.“ Er könne mit seiner Freundin telefonieren, Kontakt nach Deutschland halten und nachts sogar auf Netflix Filme schauen. Beim Frühstück habe man die Wahl zwischen Western (Sandwich mit Ei) und Asiatisch. Sonst gebe es meist Hühnchen mit Reis und Gemüse. Sein britischer Nachbar habe eine Bestell-App gefunden. So könne man sich zur Abwechslung auch Speisen liefern lassen.

Einblick in den Klinikalltag in Hanoi. Quelle: E-Mail-LVD

Die hygienischen Bedingungen seien mit ein paar Einschränkungen in Ordnung. „Ein paar Kakerlaken sieht man schon, eine Patientin hat mal eine tote Maus in ihrem Schrank gefunden. Und Klopapier gibt es auf Nachfrage“, berichtet Robert. Schwierig sei die Verständigung. Vom medizinischen Personal auf der Station könnten nur zwei Ärzte gebrochen Englisch - eher schriftlich als mündlich. Daher hätten Robert und seine Zimmergenossen mit einem der Ärzte eine WhatsApp-Gruppe gebildet.

„Urlaub“ geht in die Verlängerung

Finanziell halte sich der Schaden des Paares bislang in Grenzen, da beide vorab nur zwei Übernachtungen fest gebucht hatten. „Für den Klinikaufenthalt kommt hoffentlich die Auslandskrankenversicherung auf.“ Einer ihrer Freunde sei Pilot und suche dem Paar immer wieder einen der wenigen verfügbaren potenziellen Rückflüge raus.

Die Maschine nach Prag hebt aber ohne das Paar ab. Am Dienstag kam endlich Roberts Testergebnis - wieder positiv. Der nächste Test, an den er wieder ein Fünkchen Hoffnung klammern wird, erfolgt in drei Tagen. Zunächst geht der Urlaub in der Tropenklinik in die Verlängerung.

Lesen Sie auch:

Hier geht es zur Themenseite der LVZ zum Thema Corona

Von Frank Schober