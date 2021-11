Leipzigs Oberbürgermeister Jung: „Ich finde den Zustand unerträglich“

Leipzig

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sieht in einem raschen, harten Lockdown bis Anfang kommenden Jahres die einzige Chance, die vierte Corona-Welle zu brechen. Im LVZ-Interview kündigt er ein neues Impfzentrum in der Arena an und erklärt, warum das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung nicht mehr leisten kann und was dadurch auf die Bürgerinnen und Bürger zukommt.

Leipzigerinnen und Leipziger stehen in diesen Tagen stundenlang für eine Corona-Schutzimpfung an – fühlen Sie sich verantwortlich, wenn Sie diese Bilder sehen?

Ich finde den Zustand auch unerträglich. Ich rede mich auch nicht raus und sage, das ist Sache des Freistaats. Am Ende müssen wir alle zusammen alles tun, damit das Impfen den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird. Ab 1. Dezember wird sich die Situation deutlich verbessern.

Dann soll es zu den mobilen Angeboten auch ständige Impfstellen geben...

Mit dem Deutschen Roten Kreuz haben wir hier einen tollen Partner, der das Bestmögliche möglich macht. Wenn alles klappt, werden wir ab 1. Dezember sieben Impfstellen haben – unter anderem im Stadtbüro, sechs Tage die Woche offen. Mit Freude sehe ich, dass auch die Impfungen in Arztpraxen deutlich zugenommen haben. In der 47. Kalenderwoche hatten wir knapp 33.000 Impfungen. Das ist eine deutliche Steigerung. Besonders die Drittimpfungen haben letzte Woche zugelegt – um 25.000 Impfungen.

„Unser Ziel sind 10.000 bis 12.000 Impfungen pro Tag“

Der Freistaat gibt Leipzig vier Millionen Euro, um bis Ende März weitere Impfangebote zu schaffen. Bräuchte es aber jetzt nicht so ein effektiv arbeitendes Impfzentrum, wie wir es bis 30. September auf der Neuen Messe hatten und das ausgerechnet zum Beginn der Herbstwelle geschlossen wurde?

Wir können dann die Zahl der Impfungen verdoppeln – vorausgesetzt, die Impfstofflieferungen kommen wie versprochen. Ziel sind 10.000 bis 12.000 Impfungen pro Tag. Ich sehe insgesamt fünf Säulen beim Impfen. Erstens: Das DRK mit den mobilen Impfstellen und das Impfzentrum. Zweitens: Die niedergelassenen Ärzte, die inzwischen auch immer mehr impfen. Drittens: Die Krankenhäuser. Die vierte Säule sind die Betriebsärzte und die fünfte wird ein kommunales Impfangebot sein, das wir ergänzend aufbauen und das wir möglichst noch vor Weihnachten in Dienst setzen. Die große Welle wird ja im Januar und Februar kommen, wenn die Booster-Impfungen in der Masse nach sechs Monaten dran sind. Wir planen für Kinder und Jugendliche und besondere Bevölkerungsgruppen spezielle Impfstellen.

„Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt die Kinder impfen, nur weil sich die Erwachsenen nicht impfen lassen“

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat jetzt die Impfung für Kinder ab sechs Jahre freigegeben, die ersten Dosen sollen ab 20. Dezember zur Verfügung stehen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die zügig ans Kind kommen? Zu DDR-Zeiten kam der Doktor zum Impfen in die Schule. Wäre das in der jetzigen Lage nicht auch sinnvoll?

Ich habe das als Westdeutscher auch erlebt: Die Schluckimpfung fand bei uns in der Schule statt. Es gibt aber durchaus Skepsis. Viele Erziehungs- und Sorgeberechtigte wollen bei der Impfung gerne dabei sein. Insbesondere im Grundschulalter kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kinder ganz ohne Eltern geimpft werden. Impfen direkt an den Schulen kann ich mir bei unserer heutigen Rechtslage kaum vorstellen. Momentan denke ich neben den Kinderärztinnen und -ärzten an eine feste Impfstelle für Kinder. Unser Fokus muss aber zunächst auf den Erwachsenen liegen: Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt die Kinder impfen, nur weil sich die Erwachsenen nicht impfen lassen.

Erst 61,4 Prozent der Leipziger sind laut Robert-Koch-Institut vollständig geimpft. Woran liegt das?

Immer dort, wo die Inzidenz besonders hoch ist, ist die Impfbereitschaft gering. Und es gibt offensichtlich einen Zusammenhang von Demokratieskepsis, Vertrauensverlust in die Regierung, AfD-Wählerschaft und Impfbereitschaft. Das ist der gesellschaftliche Hintergrund. Wir haben aber auch ein statistisches Problem, vermutlich ist unsere Impfquote in Leipzig nahe 70 Prozent. Es regt mich maßlos auf, dass wir in diesem Land nicht in der Lage sind, postleitzahlenkonkret zu sagen, wie viele Menschen in Leipzig geimpft worden sind. Wir wissen nur, wie viele Dosen in Leipzig verimpft worden sind, nicht aber wie viele Menschen aus Leipzig sich anderswo haben impfen lassen – und viele sind im April und Mai in andere Impfzentren Sachsens gefahren. Aber klar: Mit nur 58 Prozent Impfquote in Sachsen ist die vierte Welle mit aller Wucht da.

Wir müssen aber gerade jetzt bei dem Impfchaos konstatieren: Die Politik tut auch nicht alles dafür, dass Vertrauen zurückkommt. Was können Sie als Oberbürgermeister tun, um das zu heilen?

Wir haben als Stadt Mitverantwortung bei der Organisation des Impfens übernommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Miteinander von Gesundheitsamt, DRK und unserem kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf eine Verdoppelung des Angebotes erreichen können. Und ich werbe für die Akzeptanz der wissenschaftlichen Analysen und Aussagen.

„Mit den jetzigen Maßnahmen werden wir die Welle noch nicht brechen“

Was muss jetzt passieren, was erwarten Sie jetzt von neuen Bundesregierung, die die epidemische Notlage ja für beendet erklärt hat, und der Bund-Länder-Konferenz?

Mit den jetzigen Maßnahmen werden wir die Welle noch nicht brechen. Die Zahlen sind eindeutig, da kann es keinen Zweifel geben. Ich halte daher in Sachsen, Bayern, Thüringen und in den angrenzenden Gebieten einen viel, viel umfassenderen Lockdown für notwendig.

„Wir brauchen einen Lockdown analog zum April 2020“

Was verstehen sie unter einem „viel umfassenderen Lockdown“?

In ganz Sachsen muss schnell das ganze öffentliche Leben zur Ruhe kommen – mit einem Lockdown analog zum April 2020. Das heißt: Keine Veranstaltungen, kein Einzelhandel – außer für Waren des täglichen Bedarfs, keine Gastronomie. Ich hoffe, dass der Bund uns schnell die Möglichkeiten gibt. Die Schulen sollten offenbleiben, aber die Weihnachtsferien sollten wir um eine Woche vorziehen. Wenn wir noch lange warten, dann können wir die Lage nicht mehr kontrollieren. Wir müssen das jetzt tun, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen – denn das können wir schon jetzt nicht mehr, schon jetzt werden notwendige Operationen aufgeschoben. Corona darf nicht die Kliniklage bestimmen. Schlaganfall, Tumor und Unfallpatientinnen und -patienten müssen hochprofessionell versorgt werden.

„Ich hoffe, dass wir im Januar mit dem Gröbsten durch sind“

Wie lange sollte der Lockdown diesmal dauern?

Die Bremsspur einer solchen Maßnahme zieht sich über etwa zwei bis drei Wochen, wir werden also die Effekte erst im Januar sehen. Ich hoffe, dass wir dann im Januar mit dem Gröbsten durch sind. Aber ich kann ja nicht in die Glaskugel schauen. Wenn wir das Impftempo durchhalten, haben wir hoffentlich im Februar eine andere Situation. Dafür spricht Einiges. Wir haben jetzt die ersten Auswertungen der Bewegungsprofile bekommen. Der kleine Lockdown, den wir jetzt seit kurzer Zeit in Sachsen haben, hat immerhin schon eine 40- bis 50-prozentige Mobilitätsverringerung gebracht. Das Ziel war eine Kontaktbeschränkung von 60 Prozent, um die Welle zu brechen.

Wenn die Lage so ernst ist, stellt sich aber schon die Frage, warum Sie nicht viel früher den Weihnachtsmarkt abgesagt haben und warum Anfang November noch zwei Fußballspiele mir 40.000 Zuschauern stattfinden konnten.

Wir alle haben doch gehofft, dass es irgendwie geht. Interessanterweise gab es nach Einschätzung unseres Gesundheitsamtes nach den Fußballspielen keine Infektionslagen. Was den Weihnachtsmarkt betrifft, war es innerhalb der sächsischen kommunalen Familie nicht möglich, Einigkeit zu erzielen. Das hat mich zu diesem Zwischenschritt ermutigt, es zunächst mit einem Alkoholverbot zu versuchen. Für die Händlerinnen und Händler ist das eine ganz schwierige Situation. Und ich kann auch erst untersagen, wenn durch eine sächsische Corona-Schutzverordnung gedeckt ist, dass keine Schadensersatzforderungen auf uns zu kommen. Wir reden hier über einen großen zweistelligen Millionenbetrag, der sonst auf uns zugekommen wäre.

Die Leidtragenden sind die Händlerinnen und Händler, die ihre Waren wieder einpacken mussten…

Es gibt die Überbrückungshilfe 3 und neuerdings auch 4, die bis ins nächste Jahr wirkt. Das Paket, das die Wirtschaftsministerien in Dresden und Berlin geschnürt haben, müsste dazu führen, dass im Wesentlichen die Verluste und Vorleistungen ausgeglichen werden können und die Händlerinnen und Händler, Soloselbstständigen und Veranstalter wirtschaftlich halbwegs anständig aus der Situation herauskommen.

„Wer einen positiven PCR-Test hat, sollte mit seinem ganzen Umfeld in Quarantäne gehen und nicht auf Bescheid warten“

Das Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren. Vor zwei Wochen waren dort 250 Mitarbeiter vor allem mit der Kontaktnachverfolgung befasst, damals lag die Inzidenz aber noch bei 316. Mittlerweile ist die doppelt bis dreimal so hoch. Wie viele Mitarbeiter hat das Gesundheitsamt jetzt zur Verfügung und wie viele können Sie noch rekrutieren?

250 Mitarbeiter kommen jetzt noch mal dazu. Aber die Wahrheit ist: Wir können nicht mehr alle Fälle nachverfolgen. Wir schaffen es noch, die Quarantänebescheide nach Eingang eines positiven PCR-Ergebnisses im Gesundheitsamt innerhalb von 48 Stunden zu verschicken. Die Nachverfolgung der Kontakte schaffen wir aber zur Zeit nur noch in Brennpunkten und in bestimmten vulnerablen Gruppen.

Was heißt das? Sind die Bürgerinnen und Bürger jetzt auf sich selbst gestellt und müssen sich selbst kümmern?

Ein offenes Wort: Wer einen positiven PCR-Test erhalten hat, sollte mit seinem ganzen Umfeld in Quarantäne gehen und nicht darauf warten, bis der Bescheid da ist. Das heißt auch, dass in einer Familie, in der jemand positiv ist, sich alle absondern – auch wenn sie geimpft sind. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass der Ehemann noch weiter als Lehrer arbeitet, während die Frau zu Hause positiv ist. Das ist ein Fehler im System. Wir müssen die Quarantäne wieder ausweiten auf mehr Menschen, mit denen man zusammenlebt.

„Der Hass der Ungeimpften ist besonders groß“

Wie fallen die Reaktionen von denen aus, die Ihre Haltung in der Pandemie nicht teilen?

In dem Moment, wo man sich aus dem Fenster lehnt und – wie ich es schon vor einiger Zeit getan habe – eine Impfpflicht für bestimmte Branchen und Berufe oder gar eine allgemeine Impfpflicht ins Gespräch bringt, kommen sofort Bedrohungen und Beleidigungen. Der Hass der Ungeimpften ist besonders groß. Viele von ihnen verspüren keinen Hauch von Empathie, meinen, dass Impfen nur ihre eigene Angelegenheit ist, da fehlt oftmals Gemeinsinn. Auf der anderen Seite sind da die Menschen, die alles mitgemacht haben, die sich haben impfen lassen, die überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, dass sie jetzt die Leidtragenden der Pandemie der Ungeimpften sind. Dafür habe ich Verständnis. Ich bin dennoch der festen Überzeugung: Politik muss das tun, von dem sie glaubt, dass es richtig ist. Sie soll sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Das ist der Noch-Regierung in Berlin und auch der sächsischen Landesregierung vorzuwerfen: Wir haben zu lange zugesehen und gewartet und zu wenig den klaren Aussagen der Wissenschaft vertraut.

Im vergangenen Jahr mussten die Menschen aufgrund von Kontaktbeschränkungen auf Weihnachten und Silvester verzichten. Wird sich das in diesem Jahr wiederholen?

Ich hoffe sehr, dass das so nicht wieder passieren wird. Als Geimpfter wird man mit seinen Angehörigen zusammenkommen können, das steht außer Zweifel. Aber dass es für Ungeimpfte noch stärkere Einschränkungen geben kann, schließe ich nicht aus.

Von Hannah Suppa und Klaus Staeubert