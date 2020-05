Corona – eine Debatte zwischen „Hygiene-Diktatur“, Sinn und Unsinn

Leipzig

Die Proteste und Demonstrationen gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Thema der aktuellen Leserdebatte.

Mündige Bürger haben ein Anrecht auf weniger bequeme Fragen

In sich weiter aufheizender Stimmung kann der LVZ-Bericht vom Treffen der Skeptiker/Kritiker an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegen das Virus zu einer gebotenen Versachlichung beitragen. Bei zunehmender Dauer der Notstandsverordnungen mit ihren tiefgreifenden Einschnitten haben mündige Bürger auch ein Anrecht auf weniger bequeme Fragen. Das Agieren der verantwortlichen Politiker nebst dem maßgeblichen RKI entsprach gelegentlich dem Prinzip „Learning by Doing“, was bei vielen Betroffenen das Vertrauen minderte zumal Einwände mit Kampfbegriffen wie „Verschwörungstheoretiker“ oder „Spinner“ abgetan wurden ( Richard Jawurek, 04116 Markkleeberg)

Anzeige

Mit unverstellter Offenheit werden Fragen beantwortet, die mich beschäftigen

Danke LVZ! Ich freue mich sehr über das Interview mit den Veranstaltern der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Mit unverstellter Offenheit werden die Fragen beantwortet, die mich schon lange beschäftigen. Nunmehr haben sich ganz neue ergeben: Wieso ist die Argumentation der Initiatoren völlig identisch mit denen der allgemein bekannten Online-Kanäle? Lebe ich, die ich jeden Tag das Haus verlassen, mich zu Versammlungen treffen, Gesundheitsversorgung und eine breite Medienvielfalt nutzen kann in einem totalitärem System? Wie geht eine fünf- bis sechsprozentige Verschlimmerung der Grippe? Bitte mehr davon! Denken sollte dann jeder selbst, das ist auch noch nicht verboten. (Silke Reutler-Riesner, per E-Mail)

Weitere LVZ+ Artikel

Meinungsäußerungsfreiheit schützt Sinn und Unsinn gleichermaßen

Zu „So ist eine totalitäre Diktatur“ (8. Mai): Zuerst dachte ich, dass die LVZ jetzt eine Comedy-Seite ins Programm genommen hat. Das Bill Gates den „Spiegel“ finanziert und Krankheiten nach dem „Bauchgefühl“ behandelt werden sollen, das sind schon ordentliche Brüller. Lustig ist auch, wenn jemand, der auf dem Augustusplatz eine Demonstration organisiert mit 200 Leuten – immerhin 0,03 Prozent der Leipziger Bevölkerung – und auf einer ganzen Seite der LVZ seine Meinung verbreiten kann, sich über Mangel an Meinungsfreiheit beklagt und behauptet, wir lebten in einer „totalitären Diktatur“. Das Gute an der Meinungsäußerungsfreiheit in einer Demokratie ist ja, dass sie Sinn und Unsinn gleichermaßen schützt. Da niemand die absolute Wahrheit besitzt, ist ein Streit zwischen verschiedenen wissensbasierten Meinungen notwendig, um legitimierte Politiker in die Lage zu versetzen, ausgewogene Entscheidungen zu treffen, die der Komplexität eines Wertekonflikts gerecht werden. ( Wolfgang Kleinwächter, per E-Mail)

Gefährliche Behauptungen, die Unsicherheit verbreiten

Obwohl Sie im Interview „So ist eine totalitäre Diktatur“ (8. Mai) den Organisatoren eine Bühne für ihre obskuren Theorien geben, haben Sie gleichzeitig richtigerweise als Gegendarstellung sachliche Informationen für die Leser eingeblendet. Die Anhänger dieser Bewegung, die alle staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen infrage stellen, sollten sich die Einschichtung von Särgen in Massengräbern und die Vielzahl von Kühlfahrzeugen mit Toten in New York vor Augen führen. Es sind gefährliche Behauptungen dieser Verfechter einer angeblichen Sorge um unsere Demokratie, die Unsicherheit verbreiten und die Stabilität der bisher erreichten Eindämmung gefährden. Besonders irreführend und gefährlich ist die Behauptung, dass die von aller Welt erwarteten Impfungen eine Gefahr darstellen, indem hier „etwas hineingemischt wird, was uns krank machen oder beeinflussen soll“. Eine solche Aussage eines Sozialpädagogen hat nichts mit menschlicher Vernunft und Anerkennung wissenschaftlicher Grunderkenntnisse zu tun. ( Helmut Müller, 04416 Markkleeberg)

Anerkennen, was der Staat unternimmt, um zu helfen

Nun sind wir mal gegen die Impfpflicht, gegen Mundschutz und gegen alle Maßnahmen zur Eindämmung von Corona. Hilfe, wir können nicht reisen und nicht in den Biergarten gehen, vom Fußball gar nicht zu reden. Das ist ein Eingriff in unsere Persönlichkeitsrechte. Und nun müssen wir auf die Straße und es „denen“ mal zeigen. Was soll dieser Schwachsinn? Ich bin glücklich, in diesem Land, in dieser Demokratie zu leben. Alle Maßnahmen zur Eindämmung von Corona kann ich nur begrüßen. Wir sollten anerkennen, was der Staat unternimmt, um überall zu helfen. (Familie Wiegand, Leipzig)

Für keine These wurde ein plausibler Beweis vorgelegt

Ihr ausführlicher Artikel „So ist eine totalitäre Diktatur“ über die Organisatoren der Leipziger Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hat mich sehr gefreut. Ist er doch ein echter Beweis dafür, dass die angeblich so systemunterworfene Presse auch den Kritikern des „Systems“ eine Plattform bietet, ihre in vielen Teilen abstrusen Ansichten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch wenn ich nicht bei allen Schritten und Maßnahmen insbesondere in der jetzigen Ausstiegsphase aus den Beschränkungen des öffentlichen Lebens über deren Zweckmäßigkeit überzeugt bin, so trage ich auch nicht die geringste Verantwortung dafür, da ich dies ja nicht zu entscheiden habe. Ich beneide keinen der politisch Verantwortlichen dafür! Und so erstaunt es mich schon, mit welchen Halbwahrheiten, unbewiesenen Behauptungen und Tatsachenbeugungen Frau Eysermans und Herr Wolf auftreten. Für keine ihrer Thesen konnten sie einen plausiblen Beweis vorlegen. Das nehme ich eher kopfschüttelnd zur Kenntnis. Vielmehr besorgt mich der latente Antisemitismus des Herrn Wolf, auch wenn er ihn geflissentlich abstreitet. ( Andreas Mansch, 04316 Leipzig)

Trägt in keiner Weise zur sachlichen und öffentlichen Debatte bei

Zu „So ist eine totalitäre Diktatur“ (8. Mai): Die Meinungsäußerung einer freiberuflichen Klavierlehrerin und eines Sozialpädagogen über die Corona-Pandemie in dieser epischen Breite in „meiner“ LVZ zu lesen, war quälend und hat mich zutiefst irritiert. Dieses wirre Konglomerat von Verdächtigungen, Falschinterpretationen und Verschwörungstheorien trägt in keiner Weise zur sachlichen und öffentlichen Debatte über die größte Notlage Deutschlands seit 1945 bei. Alles, was hier zusammengetragen ist, kann man in den sozialen Medien und auf den Transparenten der neuen abendlichen Spaziergänger und Marktplatzversammler lesen. Es ist für mich völlig unklar, wie sich Menschen, die keine naturwissenschaftliche Bildung haben, so absolut zu speziellen Problemen der Virologie und der Infektiologie äußern, ohne zu merken, dass sie sich völlig unglaubwürdig machen. Als Arzt ärgert mich besonders, dass ich mir mehr als je zuvor Belehrungen über angebliche Falschaussagen zu epidemiologischen Daten und Berichten anhören muss. Von neu erwachten Impfgegnern ganz zu schweigen! Damit wird völlige Unkenntnis über naturwissenschaftliche Grundlagen bloßgelegt. Wie sich diese neue Spezies verwirrter Menschen so schnell generieren konnte, ist tatsächlich verwunderlich und diskreditiert geradezu die Menschen, die sich in der Pflege und der Behandlung von Alten und Kranken weit über das erträgliche Maß engagieren. (Dr. Michael Burghardt, 04299 Leipzig)

Aus der Geschichte wirklich nichts gelernt

Es ist eine seltsame Zeit, keine Frage. Aber es erstaunt immer wieder, wie solche Zeiten magisch Menschen an die Öffentlichkeit ziehen, um ihre Weltsicht zum besten zu geben. „Passend“ zum 8. Mai erschien der Artikel „So ist eine totalitäre Diktatur“, doch ging es nicht um die Auseinandersetzung mit dem Sturz einer totalitären Diktatur vor 75 Jahren, sondern um zwei „Freigeister“, die durch die Corona-Maßnahmen leichtfertig von „Hygiene-Diktatur“ sprechen. Die LVZ hat dabei geschickt Tatsachen den haltlosen Aussagen gegenübergestellt – leider wird das nicht ausreichen, jenes Menschenbild von Verschwörungstheoretikern zu heilen. Man mag nach der Corona-Krise manches überdenken und hoffentlich werden Politiker aus dieser Krise die richtigen Schlüsse ziehen, um eine ähnliche Krise besser zu meistern. Aber das Kritik in Verschwörungsgeschwätz ausartet, wie die zwei Sprecher der Leipziger Proteste es im Interview „vorbildlich“ hinbekommen, ist extrem ärgerlich. Und spätestens wenn solche Mitbürger von Grundgesetz reden, richten sich einem die Nackenhaare auf: Wer in diesen Tagen von Diktatur spricht, weil man Mundmasken tragen und Abstand halten soll, der hat aus der Geschichte wirklich gar nichts gelernt. ( Thorsten Bolte, per E-Mail)

Verständnisloses Kopfschütteln

Zu „So ist eine totalitäre Diktatur“ (8. Mai): Zunächst zur Wortkombination der Überschrift „totalitäre Diktatur“: Dies ist nach meiner Kenntnis ein Pleonasmus, also ein weißer Schimmel (ich lasse mich da gern von Sprachexperten eines Besseren belehren oder natürlich gern auch bestätigen). Auch der Begriff „Hygiene-Diktatur“ (Angelika Eysermans) ist eine Wortschöpfung, die fragwürdig ist: Was soll das sein, und was soll solch eine martialische Wortwahl? Doch nicht nur das ist für mich an den Antworten von Angelika Eysermans und Karsten Wolf zumindest fragwürdig. Äußerungen wie „Es könnte ja sein, dass das Finanzsystem am Ende ist und man es durch diese Corona-Ablenkung vertuschen will“ (Karsten Wolf) und „ Bill Gates … will die Zwangsimpfung für die ganze Welt!“ (Angelika Eysermans) – nur zwei Beispiele aus dem Artikel – und etliche andere für mich krude Theorien der beiden Interview-Partner erzeugen bei mir nur verständnisloses Kopfschütteln – und bei vielen anderen LVZ-Lesern (hoffentlich) sicherlich auch. ( Thomas Strauch, per E-Mail)

Hoffen auf klare Köpfe

Solange „Bundestagsauflöser“ wie der sogenannte „Widerstand 2020“ in der LVZ eine Stimme erhalten („Leipziger Anwalt will Bundestag auflösen“ vom 11. Mai), braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Reproduktionszahlen ansteigen werden. So wird das bisher Erreichte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Die zuerst durch die Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, welche erfolgreich waren und dazu geführt haben, dass die BRD im Verhältnis zu anderen Ländern glimpflich davongekommen ist, wurden durch die „Entmachtung“ der Bundeskanzlerin unter dem Deckmantel des Föderalismus durch die Ministerpräsidenten der Länder bereits infrage gestellt. Deshalb hoffe ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung trotz persönlicher Einschränkungen klaren Kopf behält und sich nicht durch solche „Freiheitskämpfer“ beeinflussen lässt. ( Klaus Härtel, 04107 Leipzig)

Klar eine Grenze überschritten

Mit großem Entsetzen habe ich das – einseitige – Interview am 8. Mai mit Verschwörungstheoretikern gelesen. Mit diesem Beitrag hat die Redaktion klar eine Grenze überschritten: Man darf hanebüchenen, antisemitischen und demokratiefeindlichen Äußerungen keine Bühne geben. Wer tatsächlich glaubt, dass sich menschenfeindlicher Unsinn im öffentlichen Diskurs selbst demaskiert, hat offensichtlich die letzten Jahre, insbesondere in Sachsen, verschlafen. Ein regionales Leitmedium wie die LVZ trägt eine Verantwortung dafür, einen demokratischen und vernunftbegabten Diskurs durch gute journalistische Arbeit zu befördern. (Martin Bönewitz, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Zu einem demokratischen Diskurs gehört auch, verschiedene Meinungen auszuhalten.

Gutes Ergebnis nicht kaputt machen lassen

Dringt das Virus ins Gehirn? Zumindest hat dies der Satire-Zeichner Stuttmann in der LVZ vom 11. Mai bildlich dargestellt. Er hat auch offensichtlich Recht, wenn man die Verschwörungstheorien von „Widerstand 2020 “ liest. Angeführt von einem Rechtsanwalt namens Ralf Ludwig mit einem ziemlich illustren Lebenslauf.Vergessen, oder erst gar nicht wahrgenommen sind die Bilder der Särge, die in Norditalien auf Militärlastern abtransportiert werden mussten, oder die in New York in Massengräbern verbrachten Toten. Dank der rigorosen Maßnahmen und der mehrheitlich sehr verantwortungsvollen Verhaltensweise der Bevölkerung sind wir in Deutschland bis jetzt glimpflich davongekommen. ( Dieter Uschkamp, 04860 Torgau)

Hirngespinste in schwierigen Zeiten

Da haben sich zwei erfahrene Corona-Experten gefunden. Eine freischaffende Klavierlehrerin, der Andere, Sozialpädagoge, der eigentlich einen realeren Blick auf die derzeitige Situation haben sollte. Die Quintessenz der Aussagen: Bill Gates will die ganze Welt zwangsimpfen, weil die Corona-Pandemie wie eine Grippe zu beurteilen ist. Man könnte sich nun fragen, warum müssen in diesen verdammt schwierigen Zeiten die Menschen durch derartige Hirngespinste solcher „Virologen“ verrückt gemacht werden. Und ist es sinnvoll, ihnen eine derartige Plattform zu geben? ( Michael Lehnhardt, per E-Mail)

Jeder verharrt in seiner Ursprungsmeinung

Zum Artikel „Wut ohne Anstand – Am Wochenende haben im ganzen Land Zehntausende gegen die Corona-Beschränkungen protestiert“ (11. Mai): Obwohl in der Corona-Diskussion gefühlt wirklich jedes „Argument“ mindestens einmal „ausgetauscht“ wurde, verharren gefühlt alle weiter in ihrer Ursprungsmeinung – egal, ob zu sorglos, übervorsichtig, tatenlos, überreagiert, verharmlost, panischer Fehlalarm, Verschwörung, Verschwörungstheorie, vorbereitet, unvorbereitet, chaotisch, alles im Griff ... Das Erregungspotenzial bleibt hoch, das Erkenntnispotenzial gering. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Die – meist gekürzten – Briefe und Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ