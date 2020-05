Rund 200 Menschen haben am Sonnabend an einer Kundgebung aus Anlass des 71. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes auf dem Leipziger Markt teilgenommen. Veranstalter war die Initiative „Aufruf 2019“. Die Geburtstagsfeier wurde zu einem Bekenntnis zu den Grundrechten – auch und gerade in Corona-Zeiten.