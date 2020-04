Zwenkau verschiebt Laurentiusfest auf 2021

Zwenkau

Mit dem 29. Laurentiusfest, das vom 7. bis zum 9. August im Waldbad Zwenkau mit Musik, Sport und Spiel geplant war, fällt in diesem Jahr der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Zwenkau der Corona-Pandemie zum Opfer.

Dank an Beteiligte und Freude auf 2021

„Wir danken allen Vereinen, Mitorganisatoren, Partnern, Unterstützern, Dienstleistern und natürlich unseren Laurentiusfestgästen und -fans und wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Wohlergehen”, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung dazu, die allen Beteiligten viel Durchhaltevermögen wünscht - bis zum nächsten Jahr. „Wir freuen uns mit Ihnen auf ein neues Laurentiusfest vom 6. bis zum 8. August 2021.”

Eröffnung 2019 war der Knaller

Den Zwenkauern und ihren Gästen ist die Eröffnung des 28. Laurentiusfestes noch in bester Erinnerung – mit Sicherheit war das der lauteste Auftakt in der Festgeschichte. Mit Kanonendonner, Salutschüssen und dem traditionellen Freibieranstich durch Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) hatte die Freihand-Schützengesellschaft 1870 Zwenkau im vergangenen August auf das diesjährige 150-jährige Jubiläum am 16. Mai eingestimmt. Sogar Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte sich den frischgezapften Gerstensaft schmecken lassen. Die geplanten Feierlichkeiten wurden jedoch bereits Anfang April abgesagt. „Da es uns ein großes Anliegen ist, dieses besondere Vereinsjubiläum mit den Zwenkauern gemeinsam zu feiern, werden wir zu gegebenem Zeitpunkt einen neuen Termin bekanntgeben”, hatte der Vorstand verkündet. Denkbar sei ein Fest im Herbst.

Von Gislinde Redepenning