Innerhalb von drei Wochen sind in Stadt und Landkreisen 30 zusätzliche Beatmungsplätze für Corona-Patienten entstanden. Die Zahl der Infektionen ist leicht gestiegen. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Virus-Pandemie in Leipzig.

Das Neue Rathaus in der blauen Stunde. Hinter dem Balkon am Südwestgiebel befindet sich das Büro des Oberbürgermeisters, in dem Entscheidungen für die Stadt vorbereitet oder getroffen werden. Im Hintergrund die Innenstadt mit den markanten Gebäuden: Hotel The Westin, Thomaskirche, Wintergartenhochhaus, Panoramatower. Quelle: Leipzigreport