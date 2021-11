3G in Bus und Bahn – mit welchen Sanktionen müssen Fahrgäste rechnen?

Leipzig

Wer ab Mittwoch in einen öffentlichen Bus oder in eine Bahn steigt, muss seinen Corona-Status nachweisen, wenn Kontrolleure ihn dazu auffordern. Wer weder geimpft, genesen noch getestet ist, kann dann empfindliche Bußgeldbescheide erhalten. Denn das geänderte Infektionsschutzgesetz schreibt im öffentlichen Nah- und Fernverkehr eine 3G-Pflicht vor, wer dagegen verstößt, kann Bußgelder bis zu 25.000 Euro erhalten. Diese Summe stellt allerdings eine Höchstgrenze auch für andere Verstöße dar. Ersttäter dürften wesentlich weniger zahlen. Die genaue liegt allerdings im Ermessen der zuständigen Kommune. Chemnitz plant zwischen 100 und 200 Euro.

„Die Strafe muss angemessen sein“

Die Bußgeld-Höhe des Infektionsschutzgesetzes ist unter Experten heftig umstritten. „Die Strafe für eine Ordnungswidrigkeit muss angemessen sein, sonst hat sie vor Gericht keinen Bestand“, sagte zum Beispiel Lars Wagner, Pressesprecher des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit Blick auf die jetzt theoretisch mögliche 25.000-Euro-Strafe. Der Branchenverband betont auch, dass er seinen Mitgliedsunternehmen keine Vorgaben zur Höhe der Bußgelder mache. „Bußgelder müssen weh tun, aber auch bezahlbar sein“, sagt Wagner. „In der Gastronomie etwa wird bei einem Corona-Verstoß für die Kunden eine Strafe von 150 Euro fällig. Ähnliches gilt bei der Nichteinhaltung der Maskenpflicht. Daran könnte man sich auch bei der 3G-Pflicht orientieren.“

Auch im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wird betont, dass die Kommunen und Kreise die Höhe ihrer 3G-Bußgelder eigenständig bestimmen müssten. „Dabei sollten vor allem die aktuell sehr hohen Inzidenzzahlen und Bettenbelegungszahlen im Freistaat mit beachtet werden, da die Situation im Freistaat dramatisch ist“, erklärte ein Sprecher.

Freistaat gibt „Orientierungshilfe“

Dort heißt es ebenfalls, dass statt des Infektionsschutzgesetzes des Bundes auch die in der sächsischen Corona-Notfall-Verordnung aufgelisteten Bußgelder als „Orientierungshilfe“ dienen sollten. Dort ist für das Nichttragen einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Atemschutzmaske eine Strafe von 100 Euro vorgesehen. Für die Inanspruchnahme eines Angebots ohne vorgeschriebenen Nachweis sind 150 Euro pro Person aufgelistet; für die Vorlage einer unrichtigen Test-, Genesenen- oder Impfbescheinigung 200 Euro.

Bei einer LVZ-Umfrage unter den großen sächsischen Städten erklärte am Dienstag die Stadt Chemnitz, dass sie sich bei ihren 3G-Bußgeldern „grundsätzlich“ an diesem Corona-Bußgeldkatalog des Freistaates orientieren wird. „Wie hoch ein Bußgeld im Einzelfall ist, richtet sich aber immer nach den jeweiligen Gegebenheiten und Tatumständen“, betonte eine Sprecherin. Die Geldbuße könne also auch höher ausfallen.

Nachweise „sofort und vor Ort“ notwendig

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) heißt es, dass die Fahrgäste in den ersten Tagen der neuen Regelungen zuerst „informiert und sensibilisiert“ werden sollen. Dies sei notwendig, weil davon auszugehen sei, dass es eine Weile brauche, bis alle die neue Regelung verstanden haben. Wer glaubhaft versichere, dass er die Neuerung noch nicht mitbekommen habe, werde deshalb in den ersten Tagen noch nicht abgestraft. Doch auch die LVB betonen, dass ab Mittwoch alle Fahrgäste verpflichtet sind, ihren 3G-Status bei Kontrollen „sofort und vor Ort nachzuweisen“.

Weil es sich bei 3G-Verstößen um Ordnungswidrigkeiten handelt, ist auch davon auszugehen, dass keine Kulanz gewährt wird, wenn die 3G-Nachweise vergessen wurden und erst später nachgereicht werden. Als Testnachweis gilt auch nur ein offizielles Testzertifikat von einer zertifizierten Teststelle. Auf ihm muss auch deutlich zu erkennen sein, dass es sich bei dem kontrollierten Fahrgast um die Testperson handelt.

Höhere Strafen bei Streitereien

Schlechte Karten haben in Leipzig Impf-Skeptiker, die bei Kontrollen über die neue Regelung streiten oder sogar ausfällig werden. Bei solchen Vorfällen könnten auch höhere Strafen verhängt werden, heißt es. Darüber hinaus sollen Personen erfasst werden, die häufiger gegen die 3G-Pflicht verstoßen. Auch bei ihnen könnten dann die höheren Bußgelder des geänderten Infektionsschutzgesetzes angewendet werden.

Der Branchenverband VDV hält es für nicht praktikabel, wenn jede Kommune ihre Bußgelder für die 3G-Pflicht individuell festlegt. Dies sei nicht sinnvoll, weder für die Fahrgäste noch für die Verkehrsunternehmen, heißt es dort. Deshalb sei ja beispielsweise auch die Strafe für das Schwarzfahren bundeseinheitlich geregelt. „Es macht keinen Sinn, einen Flickenteppich an verschiedenen Bußgeldhöhen zu schaffen, denn die Fahrgäste und die Unternehmen brauchen klare und einheitliche Regeln. Warum sollte ein 3G-Verstoß in Leipzig mehr oder weniger kosten als in Dresden oder München“, so Sprecher Wagner. „Bund und Land sollten nachsteuern und das einheitlich regeln. Das ist ja bei der Maskenpflicht auch gelungen.“

Von Andreas Tappert