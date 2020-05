Markkleeberg: Angehörige sind sauer über Besuchsbeschränkungen in Heim

Markkleeberg

Die Besuchseinschränkung zum Schutz vor Ansteckungen während der Corona-Pandemie belastet im Seniorenzentrum Markkleeberg der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) nicht nur die Bewohner, die lange Zeit den direkten Kontakt zu ihren Lieben vermisst haben. Auch das Personal ist betroffen und muss sich so manches Mal mit verärgerten Angehörigen auseinandersetzen, die kein Verständnis mehr für die strengen Regeln haben.

Die Toleranz sinkt

Der Ton wird rauer in der Hermann-Müller-Straße. „Aufgrund der Lockerung von Beschränkungen im öffentlichen Leben und der Dauer der Pandemie-Maßnahmen insgesamt können zunehmend mehr Angehörige die Verhältnismäßigkeit nicht mehr nachvollziehen. Sie verstehen nicht, warum sie ihre pflegebedürftigen Eltern, Großeltern oder Partner nicht täglich sehen können“, schildert Einrichtungsleiter Ingo Barthel das Dilemma. „Wir versuchen stets, um Verständnis zu bitten und erklären unsere Möglichkeiten. Jedoch sinkt nach zweieinhalb Monaten die Toleranz.“

Der schmale Grat bereitet Kopfzerbrechen

Die aktuell größte Herausforderung in Alten- und Pflegeheimen sei immer noch die Besuchseinschränkung, so Barthel. Zum einen gelte nach wie vor das Besuchsverbot laut den Bestimmungen der Corona-Schutz-Verordnung und der Allgemeinverfügung für stationäre Einrichtungen im Freistaat Sachsen vom 12. Mai, zum anderen gebe es Ausnahmen. Der schmale Grat zwischen Verboten und Möglichkeiten bereitet ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen einiges Kopfzerbrechen. „Es gilt zu entscheiden, was für die uns anvertrauten Menschen wirklich gut ist“, sagt Barthel. Die Besuche zu organisieren, sei ein Kunststück.

Zwei Vollzeitkräfte kümmern sich nur um Besuche

Zwei Vollzeitkräfte sind gegenwärtig nur damit beschäftigt, Besuche zu koordinieren. Es bedarf in diesen Zeiten einer telefonischen Anmeldung, um einen Termin zu vereinbaren – und einer freundlichen Vermittlung, wenn der Wunschtermin nicht mehr frei ist. Die strenge Einhaltung der Hygiene-Regeln begrenzt die Möglichkeit auf einen täglichen Besuch von Angehörigen. Jeder Gast wird am Eingang des Pflegezentrums einzeln empfangen. „Mittlerweile können wir Treffen in der Zeit von 9.30 bis 17 oder 18 Uhr anbieten“, informiert Barthel. So käme sein Haus derzeit auf etwa 120 Besuche in der Woche. Vor allem bei den an Demenz erkrankten Senioren besteht ein hohes Risiko, dass es zu ungewollten Kontakten kommt. „In solchen Fällen ist die Kommunikation eher schwierig“, erklärt Barthel. „Wir können uns nicht neben jeden der Tische setzten und aufpassen.“

Gemeinsame Spaziergänge sind wieder möglich

Wer noch mobil und geistig fit ist, darf mit den Angehörigen spazieren gehen oder es sich im Außengelände mit dem nötigen Mindestabstand auf Bänken oder der Terrasse gemütlich machen. Für schwerstpflegebedürftige Menschen, die mobilisiert werden können, steht im Erdgeschoss eine Besucherkabine zur Verfügung. Inzwischen sind auch Spaziergänge mit dem Rollstuhl möglich – auch ohne Mindestabstand. Besuche in den Zimmern für Schwerstpflegebedürftige dürfen nur dann erfolgen, wenn eine Mobilisierung und ein Transfer in einem Rollstuhl zu belastend wäre. In jedem Fall ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. „Vorerst bleibt die Prämisse, das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten“, betont Heimleiter Barthel.

Von Gislinde Redepenning