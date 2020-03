Schon seit Jahren ist dem Bund bekannt, welche Ausmaße eine Pandemie wie die jetzige annehmen kann. Veronika Bellmann, CDU-Bundestagspolitikerin für Mittelsachsen, erinnert sich gut an das Papier. In der jetzigen Corona-Krise räumt sie ein, dass in der Vergangenheit nicht die notwendigen Prioritäten gesetzt wurden.