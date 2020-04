Das gemeinsame Beten und Singen verhallte ein wenig. Und doch hat der erste Gottesdienst in Leipzig seit Ausbruch der Corona-Krise die 15 zugelassenen Gläubigen bewegt. Mundschutz mussten sie in der katholischen Kirche am Montagmorgen nicht tragen, wohl aber einige Hygiene-Hinweise beachten.