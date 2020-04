Aktionsnetzwerk will in Leipzig für Grundrecht demonstrieren

Leipzig

Das Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ hat für den 20. April zu einer Demonstration aufgerufen, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu verteidigen. Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit in Sachsen sämtliche Versammlungen untersagt, zudem gelten Kontaktbeschränkungen. Zwar dürften ab nächster Woche wieder mehr Geschäfte öffnen und Anfang Mai dann auch Schulen und Friseure. „Wir vermissen aber schmerzlich den Plan, wie man ein wesentliches Grundrecht, das des Artikels 8 im Grundgesetz – also die Versammlungsfreiheit, wieder in Kraft setzt“, erklärte die Sprecherin des Aktionsnetzwerkes „ Leipzig nimmt Platz“, Irena Rudolph-Kokot. Es solle zudem gezeigt werden, dass Versammlungsrecht und Infektionsschutzgesetz vereinbar sind. So würden die Demonstranten Mundschutz tragen und einen Mindestabstand von fünf Metern zueinander einhalten. Zudem werde die Zahl der Teilnehmer auf 100 begrenzt.

Bundesverfassungsgericht hob Demo-Verbot in Gießen auf

Hintergrund des Demo-Vorstoßes ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 16. April, das im Eilverfahren das Verbot zweier Demonstrationen in Gießen kippte. Die Stadt erlaubte daraufhin zwei Kundgebungen unter Auflagen. Die obersten Richter, so der Rechtsanwalt des Aktionsnetzwerkes, Jürgen Kasek, hätten klargestellt, „dass pauschale Verbote mit Verweis auf eine Allgemeinverfügung nicht rechtens sind“. Deswegen müsse im Einzelfall entschieden werden, ob von einer Versammlung tatsächlich eine Gefahr ausgehe. Wenn nötig, werde auch das Aktionsnetzwerk seine Demonstration auf dem Rechtsweg einfordern, so Kasek weiter.

Anzeige

Ordnungsamt prüft Zulassung der Versammlung

Unklar ist bislang noch, ob die Stadt die für Montag ab 18 Uhr auf dem Mark geplante Versammlung zulässt. Auf LVZ-Anfrage teilte das zuständige Ordnungsamt am Freitagabend mit, dass der Behörde der genaue Wortlaut der durch das sächsische Sozialministerium überarbeiteten Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus und der dazugehörigen Allgemeinverfügungen „bislang nicht bekannt ist“. Daher befindet sich der Vorgang „noch in Prüfung“.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Corona-Liveticker

Von Klaus Staeubert