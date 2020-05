Leipzig

Zwischen 40 und 50 Aktivisten haben am Sonntagnachmittag am Leipziger Flughafen gegen die geplanten Rettungspakete für den Flugverkehr demonstriert. Da wegen der Coronakrise viele Flieger am Boden bleiben müssen, will die Bundesregierung den Unternehmen Hilfsgelder anbieten. Die Klimaaktivisten forderten, den Klimaschutz auch in der Pandemie nicht zu vernachlässigen. Nach Angaben der Polizei blieb die Kundgebung friedlich.

Die Aktivisten der „ Extinction Rebellion Leipzig“ und der Gruppe „Am Boden bleiben“ versammelten sich mit zahlreichen Bannern und Schildern bei den Schaltern des Flughafengebäudes. Darauf standen Sätze wie „Unser Geld - unsere Regeln“ und „Kein Geld den Klimakillern“.

Die Aktivisten stellten sich jedoch nicht gänzlich gegen Schutzpakete, sondern forderten weitergehende Auflagen. So sollten die Hilfsgelder auch an Angestellten- und Klimaschutz gebunden werden. Langfristig verlangen sie ein Programm, mit dem der Flugverkehr verringert werden kann. So sollen Inlandsflüge und Ausbaupläne von Flughäfen gestoppt werden. Darüber hinaus solidarisierten sie sich mit den Initiativen „Gegen die neue Flugroute“ und der IG Nachtflugverbot. Die Aktivisten sehen die Krise als Chance für einen Kurswechsel in der Mobilitätspolitik.

