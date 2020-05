Bis zu 150 Menschen sind am Montag mit Kritik an den Corona-Schutzverordnungen durch die Leipziger Innenstadt gezogen. Die Polizei löste die Versammlungen mehrfach auf, weil niemand als Versammlungsleiter auftreten wollte. Das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz vermutet hinter den bisher anonymen Protesten neurechte Strukturen.

Anonyme Demos: Wer steckt hinter den Corona-Protesten in Leipzig?

Mehrere unterbundene Versammlungen - Anonyme Demos: Wer steckt hinter den Corona-Protesten in Leipzig?