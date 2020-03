Aushelfen in der Corona-Ambulanz: Wie Schwester Manuela Kunze ihren Klinik-Alltag meistert

Leipzig

Aktuell ist sie noch mehr unterwegs als sonst. Von einem Haus zum anderen. Immer schnellen Schrittes, das Telefon in der Brusttasche. Erreichbar zu sein ist für Manuela Kunze dieser Tage besonders wichtig. Eigentlich koordiniert sie als pflegerische Leitung die Poliklinik am Sankt-Georg-Krankenhaus im Leipziger Norden.

Seit etwas mehr als zwei Wochen managt sie dazu noch die Corona-Ambulanz. Ein Haus auf dem Klinikgelände, vor dem in den letzen Tagen unzählige Leipziger Schlange standen, um sich auf das Virus testen zu lassen. Abstriche in Fließbandarbeit. Viele Menschen, besorgte Gesichter. Manuela Kunze als besonnener Ruhepol mittendrin.

Ein Sankt-Georg-Urgestein

Wenn es um ihren Job geht, kommt die 52-Jährige schnell in Erzähllaune. Mit jeder Silbe ist spürbar, wie sehr sie an ihrer Arbeit am Sankt Georg hängt. 1984 hat sie dort ihre Ausbildung gemacht. Bis heute ist sie geblieben. Einen „echten Georgianer“ nennt sich die gelernte Krankenschwester selbst und all jene, die schon seit DDR-Zeiten in der Klinik arbeiten. Sie kennt das Haus besser als die meisten, hat viele Leute kommen und gehen sehen.

Deshalb, da ist sie sicher, ist sie überall multipel einsetzbar. „Ich mache alles und kann anpacken. Ich sehe Arbeit auch abseits des Solls.“ Bis 2015 war sie zum Beispiel lange Zeit in der Notaufnahme, erzählt Kunze. Das sei vor allem in Sachen Belastbarkeit noch einmal ein gutes Lehrstück gewesen.

Gemeistert hätte die 52-Jährige diesen Stresstest aber schon vorher, daran besteht kaum ein Zweifel. Kunze ist tough und behält immer den Überblick. Eher nebenbei lässt sie fallen, wie hoch ihr tägliches Arbeitspensum gerade ist. Um 7 Uhr beginnt der Tag mit Papierkram, um 18 Uhr endet er derzeit mit der Reinigung der Corona-Ambulanz.

Wenn Manuela Kunze Menschen in der Corona-Ambulanz behandelt, ist sie in voller Schutzmontur: Handschuhe, Haube, Kittel, Mundschutz. Erst dann macht sie den erforderlichen Abstrich. Quelle: Kempner

Ein Teil der Lösung sein

Wie sehr sie der Klinik-Alltag in Beschlag nimmt, merkt man ihrer Freude nach ein paar Sonnenstrahlen zur Mittagszeit an. Durchatmen, mal raus aus den Behandlungszimmern. Auf die Frage, ob es ihr gerade zu viel sei, erwidert sie nur trocken: „Ach. So ist das eben.“ Sie sie stolz darauf, dass sie in so beispiellosen Zeiten ein kleiner Teil der Lösung sein darf. „Wir können später sagen: Wir waren daran beteiligt, Corona zu besiegen“, sagt Kunze – kämpferische Rhetorik par excellence. „Es ist einfach schön zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen.“

Die Corona-Ambulanz wurde in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Viele Mitarbeiter seien eingesprungen, um zu helfen, bekräftigt die 52-Jährige. Andere hätten dafür gesorgt, diese Lücke an anderer Stelle zu flicken. „Jeder hilft jedem. Das kann man wirklich so sagen.“

Testen, aber nicht behandeln

Ihre Kollegen in der Poliklinik halten ihr besonders den Rücken frei. Dann, wenn sie von Dutzenden Leipzigern Abstriche nimmt. 130 Menschen waren bisher die Spitzenmarke. Einige warteten fast vier Stunden. „Die Leute sind mitunter ängstlich, manche wütend, klar.“ Besonders unbefriedigend für viele: Mehr als einen Test gibt es bei Kunze nicht. „Es kommen auch nicht wenige, die Beschwerden haben, denen es wirklich nicht gut geht. Dann muss ich sagen, dass ich sie nicht behandeln kann.“

Ein weiterer Covid-19-Patient wurde am Donnerstagvormittag im Krankenhaus St. Georg eingeliefert. Zurzeit werden dort acht Patienten stationär behandelt. Gegenwärtig muss noch keiner von ihnen beatmet werden, teilte das Klinikum mit. Quelle: St. Georg

Momente, in denen ihr die Menschen leid tun. Viele, erzählt Kunze, berichten ihr, dass ihre Hausärzte sie nicht behandeln und sie wegschicken. „Wie kann das sein? Man hat doch eine Verantwortung gegenüber dem Patienten.“ Vielleicht haben einige in den Praxen die Befürchtung, sich anzustecken, überlegt Kunze. Sie versteht das nicht. „Ich habe hier in der Klinik keine Angst und auch nicht, wenn ich nach Hause gehe.“

Kaum Raum abseits des Arbeitsmodus

In ihren vier Wänden komme sie ein wenig runter vom Arbeitsmodus. Aber nie ganz, wie sie gesteht. „Ich muss erst wirklich schlafen, um abzuschalten. Gott sei Dank gelingt mir das. Irgendwo her brauche ich ja Energie.“ Mit dem ersten Augenaufschlag am Morgen gehe aber sofort das Geratter im Kopf los. Wer macht was? Was passiert wo? Am liebsten würde sie sich zweiteilen. Jeder Tag eine neue Herausforderung – und das nicht erst in Zeiten von Corona.

Von Lisa Schliep