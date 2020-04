Bauunternehmer Gröner spendet 50 000 Euro für Leipziger Tafel

Leipzig

Große Freude bei der Leipziger Tafel über eine besonders hohe Zuwendung in Corona-Zeiten. Der Bau-Unternehmer und Projektentwickler Christoph Gröner hat dem Hilfsverein jetzt eine „persönliche Spende“ von 50 000 Euro zugedacht. Das Geld fließt in die Aktion „Corona-Hilfe Tafel Leipzig“.

Lebensmittel für 16 000 Kunden in der Region

Wie berichtet, beteiligten sich an der Aktion schon über 200 Unterstützer – darunter auch Unternehmen wie der Leipziger Konsum, der Großhändler Selgros, Fußball-Bundesligist RB Leipzig oder die Gangart Werbung GmbH. „Die Tafel versorgt monatlich rund 16 000 Kunden in Leipzig und Umgebung, davon etwa 30 Prozent Kinder und 40 Prozent Pensionärinnen und Pensionäre“, erläuterte Vereinschef Werner Wehmer. „Da die Tafel keinerlei staatliche Unterstützung erhält, belasten uns die weiterlaufenden Kosten wie Mieten, Versicherungen und Löhne enorm. Spenden sind unsere einzige Einnahmequelle.“ Gröners Engagement sei ein weiterer wichtiger Beitrag zur Unterstützung sozial Schwacher in Leipzig.

CG Gruppe vor wenigen Tagen umbenannt

Gröner war erst im März aus dem Management der von ihm vor 25 Jahren in Leipzig gegründeten CG Gruppe AG ausgeschieden. Diese Firma heißt nun Consus RE AG, der 51-Jährige zog sich auf einen Posten im Aufsichtsrat zurück. Zugleich baut er aktuell aber ein neues Unternehmen namens CG Elementum AG auf, dass auch große Projekte in Mitteldeutschenland anpacken soll.

Jan Pallmer gehört zu den vielen fleißigen Helfern, die währen der Corona-Pandemie Kunden der Leipziger Tafel wie Karin Stancic Tüten mit Lebensmitteln nach Hause liefern. Quelle: André Kempner

„Im April und im Mai spende ich jeweils 25 000 Euro, um den Betrieb der Leipziger Tafel zu sichern“, sagte Gröner der LVZ. „Wenn angesichts der aktuellen Kontakteinschränkungen die Versorgung der Tafelkunden nur schwierig zu leisten ist, helfe ich wirklich sehr gern.“

Initiative mit Ex-Bahnchef Rüdiger Grube

Erst im Februar 2020 hob er gemeinsam mit dem früheren Bahn-Chef Rüdiger Grube den Verein „Wirtschaft kann Kinder“ aus der Taufe, erläuterte Gröner weiter. Seit Jahren unterstütze er den Berliner Verein Laughing Hearts für benachteiligte Kinder und Jugendliche, auch Sportvereine wie in Leipzig RB und FC International, Forschungsprojekte wie die Barrett Initiative und Kulturprojekte wie die Internationale Junge Orchesterakademie.

Von Jens Rometsch