Bibliotheken in Leipzig öffnen wieder: Das müssen Sie als Besucher wissen

Leipzig

Die Städtischen Bibliotheken in Leipzig sind in einer paradoxen Situation. Einerseits können sie nach Wochen der Schließung endlich wieder ihre Türen für Besucher öffnen. „Wir freuen uns darauf, wieder für Bibliotheksbesucher da zu sein“, sagt Heike Scholl, Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit. „Viele Kunden haben uns angerufen und gefragt, wann es endlich wieder losgeht.“ Andererseits will man zum Neustart am Dienstag nicht zu viele Besucher in die Bibliotheken locken.

Maskenpflicht und 20-Minuten-Regel

„Wir dürfen nur eine bestimmte Zahl an Personen gleichzeitig in die Bibliothek lassen“, erklärt Scholl. Als Faustregel gilt: Eine Person pro 20 Quadratmetern. Das schreibt das Land Sachsen in der aktuellen Allgemeinverfügung vor. Auch soll der Aufenthalt zunächst 20 Minuten nicht überschreiten. Der Besuch ist zudem nur für angemeldete Nutzer möglich.

Anzeige

Neu wird auch die Maskenpflicht sein, die wegen der Coronavirus-Pandemie nun ebenfalls in den Bibliotheken gelten wird. „Zudem wird es einen Plexiglasschutz an den Theken geben sowie ein Wegeleitsystem und Markierungen“, so Scholl. Die Maßnahmen sollen die Sicherheit für Mitarbeiter und Besucher gewährleisten.

Weitere LVZ+ Artikel

Noch ist der Zugang abgesperrt. Ab dem 5. Mai können sich Bücherfreunde in der Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz jedoch wieder mit neuem Lesestoff versorgen. Quelle: André Kempner

Nicht alle Standorte öffnen

Ab 5. Mai öffnen zunächst nicht alle Standorte. Vorerst sollen nur die Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz sowie in Plagwitz, Grünau-Mitte, Südvorstadt, Paunsdorf, Gohlis und Böhlitz-Ehrenberg wieder öffnen. Dabei gelten die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr.

Weiter geschlossen bleiben die Standorte Grünau-Nord, Grünau-Süd, Holzhausen, Lützschena-Stahmeln, Mockau, Reudnitz, Schönefeld, Volkmarsdorf und Wiederitzsch. Auch die Fahrbibliothek ist nicht im Einsatz.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Seit dem 23. April sind bereits die Rückgabeautomaten in der Stadtbibliothek sowie an den Standorten Plagwitz, Südvorstadt und Paunsdorf zugänglich. Aktuell können Kunden hier ihre Bücher oder Hörspiel-CDs wochentags von 8 Uhr bis 18 Uhr zurückgeben.

Muss ich jetzt Mahngebühren zahlen?

Und wie sieht es mit den Mahngebühren aus? „Versäumnisgebühren für Bücher und Medien, die vor der Schließzeit ausgeliehen wurden und deren Rückgabetermin in der Schließzeit lag, sind nicht angefallen und werden im Mai noch ausgesetzt“, heißt es von Seiten der Bibliotheken. Womit wir wieder bei der eingangs erwähnten, paradoxen Situation wären. „Ein Bibliotheksbesuch ist also nicht sofort erforderlich“, so die Sprecherin.

Die Hygienevorschriften habe man auf Grundlage der „Empfehlungen zur Wiedereröffnung von Bibliotheken“ des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) erarbeitet. Weitere Details wollen die Städtischen Bibliotheken Anfang kommender Woche auf ihrer Webseite bekannt geben.

Auch DNB und Staatsarchiv öffnen wieder

Bereits ab Montag, dem 4. Mai, werden auch die Säle des Sächsischen Staatsarchivs und der Deutschen Nationalbibliothek für einen eingeschränkten Betrieb wieder zugänglich sein. In beiden Gebäuden ist der Zutritt nur nach einer vorherigen Reservierung möglich. Auch hier sind die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten.

Von Bastian Schröder