Bornaer Klinikchef zu Spahns Schutzschirm: „Entwurf gefährdet uns“

Borna/Zwenkau

Wegen der derzeitigen Corona-Krise mussten auch in den Sana Kliniken Leipziger Land etliche geplante Operationen verschoben werden, um die Häuser auf einen möglichen Ansturm von Patienten vorzubereiten, die an Covid-19 erkrankt sind. Für die Krankenhäuser bedeutet das, dass die normalen Einnahmen durch planbare Operationen wegbrechen, die Kosten in der Pandemie aber noch zunehmen – weil die Häuser unter anderem teure Schutzausrüstungen kaufen und Intensivbetten schaffen müssen.

Alle Hoffnung – auch von Martin Jonas, Vorstandsmitglied der Krankenhausgesellschaft Sachsen und Regionalgeschäftsführer Sachsen der Sana Kliniken – ruhte nun auf dem Schutzschirm, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufspannen will und der rund 7,8 Milliarden Euro vorsieht. Doch der Entwurf sorgt bei Jonas für Kopfschütteln und Entsetzen. „Wenn der so umgesetzt wird, wäre das ein absolutes Unding.“

Geplante Pauschalen sind an Bürokratie nicht zu überbieten

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Krankenhäuser für die Zeit zwischen dem 16. März und 30. September 2020 in Tagespauschalen Ausgleichszahlungen bekommen, wenn sie planbare Eingriffe in der Zeit der Pandemie nicht durchführen konnten und dementsprechend keine Einnahmen daraus generieren konnten. Wie das nachgewiesen werden soll, ist jedoch noch unklar. Die Krankenhäuser müssten ihre Jahresdurchschnittswerte berechnen und würden in drei Stufen je nach Größe der Klinik verschiedene Tagespauschalen zwischen 410 Euro und 540 Euro erhalten. Zudem erhalten Kliniken für jedes zusätzliche Bett mit Beatmungsmöglichkeit einmalig einen Betrag von 30.000 Euro

Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer Region Sachsen/Franken. Quelle: Andreas Döring

Nach Ansicht von Martin Jonas hat der jetzt vorliegende Entwurf nichts mit den Versprechen zu tun, die Spahn ursprünglich gegeben hatte. „Wir brauchen jetzt schnelle finanzielle Hilfen“, macht Jonas deutlich. Die Pauschalen seien an Bürokratie kaum zu überbieten, die Beträge für zusätzliche Intensivbetten nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Ein Intensivbett kostet rund 85 000 Euro, da reichen die angedachten 30 000 Euro bei weitem nicht aus“, rechnet Jonas vor.

Mitarbeiter konzentrieren sich auf Pandemie-Vorbereitung

Er hatte gehofft, dass die unkomplizierte finanzielle Hilfe so aussieht: Den einzelnen Krankenhäusern wird pauschal die gleiche Summe aus dem Budget, den alle Häuser 2019 hatten, in identischer Höhe (plus Kostensteigerung) ausgezahlt. Jonas hatte zudem gehofft, dass der bürokratische Aufwand (unter anderem die Dokumentationspflicht) wegfällt. „Was aber steht im Entwurf? Die Dokumentationspflicht bleibt. Das heißt, dass wir mit höchster Bürokratie weiter arbeiten. Dafür hat aber in der jetzigen Situation keiner auch nur eine Minute Zeit“, macht Jonas deutlich.

Sollte der Entwurf von Spahn so umgesetzt werden, wie er bisher auf dem Tisch liegt, stellt Jonas klar, dass seine Mitarbeiter in den sächsischen Sana-Häusern nicht allen Regelungen nachkommen könnten. „Erst einmal steht die Verantwortung für unsere Patienten im Vordergrund.“ Sämtliche Mitarbeiter konzentrierten sich darauf, Ressourcen und Personal für kommende Corona-Patienten bereitzuhalten.

Jonas appelliert daher an die Politik: „Ohne signifikante Änderungen an dem Entwurf ist die Überlebensfähigkeit der Kliniken massiv gefährdet!“

Von Julia Tonne