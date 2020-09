Leipzig

Unerwartete Begegnungen, intensive Verkaufsgespräche, Produkte zum Anfassen und Ausprobieren – das ist es, was eine Fachmesse ausmacht. Aber all das spielt auch dem Coronavirus in die Hände. „Trotzdem“, sagt Ute Peter, als sie mit ihrem Mann über die breiten Flure der Messehalle 3 schlendert, „wir möchten die Ware vor uns sehen, bevor wir sie in unseren Laden stellen.“ In Hermsdorf betreibt das Paar einen Bürofachhandel samt Deko-Ecke. Holger Peter: „Wie gut, dass endlich wieder Messe ist.“

Zur Galerie Nach halbjähriger Corona-Zwangspause ist die Leipziger Messe wieder im Geschäft: mit der Doppelausstellung „Cadeaux“ und „Midora“ vom 5. bis 7. September

Genau genommen ist es sogar eine Doppelausstellung, mit der die Leipziger Messe seit Sonnabend und noch bis Montag aus einem halben Jahr Corona-Zwangspause zurückkehrt. Die „Cadeaux“ stellt Geschenk- und Wohntrends zur Schau, die „Midora“ parallel Uhren und Schmuck. Beide Angebote sind ausschließlich für Fachbesucher gedacht.

„Wie gut, dass endlich wieder Messe ist“: Ute und Holger Peter auf der „Cadeaux“. Quelle: André Kempner

Große Hoffnungen verknüpfen sich mit dem Neubeginn. „Es ist ein Signal für die ganze Branche“, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. „Von überall her wird geschaut, wie das hier funktioniert. Und wenn wir uns bewähren, wird die Corona-Krise den Standort langfristig sogar stärken.“ Für Sozialministerin Petra Köpping ist es eine „erste Übung“. Die beiden SPD-Politiker im sächsischen Kabinett gehörten am Sonnabend zu den frühesten Messebesuchern. „Wir lernen ständig dazu“, betont Köpping. Das nächste Ziel: „Bald wollen wir auch wieder Publikumsmessen ermöglichen, wenn es die Infektionszahlen erlauben.“

Bei Elefant, Maulwurd und Sandmann zu Gast: Martin Buhl-Wagner, Martin Dulig, Petra Köpping, Stephanie Westphal und Markus Geisenberger am Stand des Trötsch-Verlags. Quelle: André Kempner

Die rund 400 Mitarbeiter der Leipziger Messe und die unzähligen Dienstleister drumherum werden das gerne hören. Zeitweise waren 90 Prozent der Messe-Belegschaft in Kurzarbeit, noch längst sind nicht alle zurück am Arbeitsplatz. Statt Messen fanden auf dem Gelände Uni-Prüfungen und Gerichtsverhandlungen statt. Zwar ist die ursprünglich für Anfang Oktober geplante „Modell-Hobby-Spiel“-Messe bereits abgesagt. Doch die „Touristik und Caravaning“-Schau soll im November sehr wohl ein breites Publikum anlocken. Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger: „Wir haben jetzt ein Hygiene-Konzept, das wir skalieren können.“

350 Aussteller auf 23 000 Quadratmetern

350 Aussteller teilen sich bei diesem ersten Testballon in den Messehallen 3 und 5 mehr als 23 000 Quadratmeter Fläche. Vor einem Jahr hatten hier 635 Firmen ihre Stände aufgebaut. Ein Rückgang also, ja, der aber nicht ganz so heftig ausfällt, wie die Zahlen nahelegen: Damals gehörte noch eine Werbetechnik-Schau zum Paket, die aber nur alle zwei Jahre stattfindet.

„Die Messe ist wichtig für unser Geschäft“, sagt Ausstellerin Gabriele Günther. „Aber noch wichtiger wäre es, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden.“ Quelle: André Kempner

Die zulässige Besucherzahl liegt 2020 bei 5765 Personen zur selben Zeit: Rechnerisch soll jeder vier Quadratmeter für sich haben, vor Corona ging man von mindestens einem Quadratmeter pro Gast aus. „Das Maximum werden wir aber ohnehin zu keinem Zeitpunkt erreichen“, sagt Björn Radu von der Leipziger Messe. Als Technik- und Infrastruktur-Chef war er federführend an der Erstellung des Hygiene-Konzepts beteiligt. „Wir rechnen an allen drei Tagen zusammen mit 5000 Besuchern.“ Erstmals ist der Eintritt generell frei und das Parken kostenlos. Von „so wenig Hürden wie möglich“ spricht Martin Buhl-Wagner, Sprecher der Messe-Geschäftsführung. Alle Teilnehmer werden registriert.

„Es ist unsere Hausmesse“: Schmuckwaren-Großhändler Thomas Misztl auf der „Midora“. Quelle: André Kempner

Die Gänge sind mindestens vier Meter breit, und an den Toiletten erfassen Zählgeräte, wie viele sich dort gleichzeitig erleichtern: Bevor es zu voll wird, schaltet sich eine Ampel auf Rot. 41 Desinfektionsspender sind über das Gelände verteilt. Zwar gilt keine generelle Maskenpflicht, aber auf Wunsch spucken zwei vollautomatische „Maskenbutler“ einen Mund-Nase-Schutz aus.

Online-Handel ersetzt Messen nicht

„Es ist unsere Hausmesse“, sagt Thomas Misztl, Schmuckwaren-Großhändler aus der Sächsischen Schweiz. „Hier können wir den Juwelieren unser breites Sortiment präsentieren.“ Der Trötsch-Verlag hat mit seinen Lizenz-Produkten rund um Sandmann und Maulwurf zwar ganz andere Fachhändler im Fokus. Aber Vertriebsleiterin Stephanie Westphal sieht das ähnlich: „Messen sind für uns ein enorm wichtiges Instrument, um mit den Einzelhändlern zusammenzukommen.“

„Die Midora ist unsere Lieblingsmesse“, sagt Carola Baiker. Seit 15 Jahren kommt die Geschäftsführerin von „Christoffel-Uhren“ aus Rheinland-Pfalz nach Leipzig, um den Kontakt zu ostdeutschen Uhrenhändlern aufrecht zu erhalten. Quelle: André Kempner

Der Online-Handel ersetze die Messe nicht – diese Einschätzung stammt von Andreas Arlt, obwohl er in Leipzig ein Geschäft leitet, das darin besteht, Online-Plattformen für die Mitglieder des „Händlerbunds“ aufzubauen und zu betreiben. „Viele Kunden ziehen den persönlichen Kontakt vor“, hat er gemerkt. „Und längst nicht alle Webshops haben von der Corona-Krise profitiert.“

Auf der Suche nach Ware fürs Weihnachtsgeschäft: Gerald und Christine Schrön. Quelle: André Kempner

Gerald und Christine Schrön, die in Schönheide ein Haushaltswarengeschäft führen, haben ihren Online-Handel wieder komplett eingestellt. „Ohne die Messe und die Möglichkeit, die Dinge hier anzufassen“, stellt Christine Schrön fest, während sie durch die luftige Halle spaziert,„hätten wir schlicht nicht genug Ware fürs Weihnachtsgeschäft.“

Von Mathias Wöbking