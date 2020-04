„Chance mit Neiddebatte vertan“: CDU-Politiker Wendt kritisiert EKD-Chef in der Corona-Krise

Leipzig

Hat EKD-Ratschef Heinrich Bedford-Strohm in seiner „Osterbotschaft“ den richtigen Ton getroffen? Besonders aus CDU-Reihen wird das nach Veröffentlichung eines Interviews bezweifelt. Unter anderem hatte der CDU-Wirtschaftsrat dem Bischof politische Meinungsmache vorgeworfen. Jetzt äußerte sich auch der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt kritisch. Auslöser des Streits: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) hatte in der Corona-Krise kurz vor Ostern zu mehr Solidarität aufgerufen. In dem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung sagte er kurz vor Ostern: „Und wenn es um das Materielle geht, dann insbesondere um die Solidarität derer, denen es – wie mir – materiell gut geht.“ Zugleich verwies Bedford-Strohm darauf, dass es in Deutschland allein mehr als 6,3 Billionen Euro privates Geldvermögen gebe. Auch eine Vermögenssteuer wollte er auf Nachfrage nicht ausschließen.

„EKD-Chef soll einmal genauer hinsehen, wer sein Gehalt finanziert“

Der CDU-Abgeordneten Wendt zeigte sich über diese Osterbotschaft tief enttäuscht. Er kritisiert: „Der EKD-Vorsitzende Bedford-Strohm sollte sich mal genauer anschauen, welche Gemeindemitglieder zum großen Teil die EKD und damit auch sein Gehalt finanzieren.“ So würden die Hälfte der Einnahmen von zehn Prozent der Einkommensstarken getragen. „Das ist bereits gelebte Solidarität zwischen starken und schwachen Schultern. Vielleicht wird ihm dann klar, welchen Beitrag für unsere Gesellschaft auch die vermögenderen Menschen in Deutschland bereits leisten.“

„Trägt eher zur Spaltung als zur Versöhnung bei“

Insgesamt bedauert Wendt, dass der EKD-Ratschef in der Corona-Krise seiner Meinung nach wenig zu Trost und Erbauung der Menschen beiträgt. „Gerade von den Kirchen kann in dieser schweren Zeit und besonders zu Ostern viel Tröstendes oder Aufbauendes kommen. Diese Chance wurde leider vom EKD-Chef mit seiner Neid-Debatte vertan und er trägt damit eher zur Spaltung der Gesellschaft als zur Versöhnung bei.“

CDU-Wirtschaftsrat: „Amt für politische Botschaften missbraucht“

Zuvor hatte bereits der CDU-Wirtschaftsrat Bedford-Strohm attackiert. Wirtschaftsrat-Chefin Astrid Hamke warf dem EKD-Ratschef in einem Brief vor, er missbrauche sein Amt für politische Botschaften. Wörtlich schrieb sie: „Da wird von Ihnen in schwerster Zeit - wieder einmal - Ihr wichtiges Amt statt zur Ermutigung für politische Botschaften missbraucht.“ Ermutigt werden müssten jetzt auch Unternehmer, „die für ihre Betriebe und Arbeitsplätze kämpfen, indem sie Eigenkapital einsetzen und vielfach aus privaten Rücklagen zuschießen müssen“.

Umfrage: Nur jeder Sechste empfindet Kirche als Hilfe

Eine aktuelle Insa-Umfrage im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur idea zeigt, dass die Kirchen derzeit von vielen Menschen kaum als eine große Stütze empfunden werden. Bundesweit nur 17 Prozent empfinden die Kirchen als Hilfe in der Corona-Krise. Rund 58 Prozent stimmen dem nicht zu. In Sachsen (13 Prozent) und Thüringen (14 Prozent) ist die Zustimmung noch etwas weniger, in Sachsen-Anhalt mit nur 4 Prozent besonders gering.

Seit Beginn der Corona-Krise und den verhängten Kontaktverboten versuchen viele Kirchgemeinden Online-Gottesdienste oder Andachten als Podcast anzubieten. Allerdings ist auch hier das Interesse eher überschaubar: So hatte eine Insa-Umfrage zu Ostern gezeigt, dass beispielsweise in Sachsen nur jeder Sechste dieses Angebot nutzen wollte. Wann die Kirchen wieder für die Gläubigen zu Gottesdiensten öffnen können, steht noch nicht fest.

Von Olaf Majer