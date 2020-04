Chaotische Zustände nach Wiedereröffnung der Leipziger Sperrmüllhöfe

Leipzig

Am ersten Öffnungstag nach der coronabedingten Zwangsschließung vor mehr als zwei Wochen herrschte am Dienstag Chaos vor Leipzigs Wertstoffhöfen. Unzählige Autos warteten zum Teil stundenlang, bevor sie auf die Sammelstellen der Stadtreinigung fahren zu konnten. Vor dem großen Sperrmüllhof in der Max-Liebermann-Straße in Gohlis reihte sich auf Hunderten Meter bis in die Essener Straße Fahrzeug an Fahrzeug. Vor dem Wertstoffhof in Dieskaustraße in Kleinzschocher staute sich der Verkehr bis zur Gerhard-Ellrodt-Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort parkten gleich mehrere Autos sogar auf den Straßenbahngleisen und blockierten eine dreiviertel Stunde lang den öffentlichen Nahverkehr. Erst nachdem die Polizei eingegriffen hatte, konnte die Straßenbahnen weiterfahren.

Auch in der Max-Liebermann-Straße stand vor dem Sperrmüllhof Auto an Auto. Quelle: privat

Stadtreinigung mahnt zur Zurückhaltung

Unerwartet kam die Situation für die Stadtreinigung zwar nicht. Trotzdem hatte man dort mit mehr Zurückhaltung der Leipziger gerechnet. Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung: „Es gilt ja eine Ausgangsbeschränkung für den Freistaat Sachsen. Da steht nicht drin, dass jeder jetzt seinen Sperrmüll wegbringen kann.“ Zur Wiedereröffnung von zunächst vier Wertstoffhöfen ( Max-Liebermann-Straße, Lößniger Straße, Augustinerstraße, Dieskaustraße) habe sich die Stadt entschlossen, damit bei einem triftigen Grund eine Entsorgung möglich gemacht wird und nicht, damit Leute, die – weil sie jetzt gerade Zeit haben – ihre Keller entrümpeln und Gärten auf Vordermann bringen. Ein wichtiger Grund liege zum Beispiel vor, wenn nach einem Todesfall eine Wohnung ausgeräumt werden müsse oder ein Wasserschaden den Verbleib alter Möbel in einer Wohnung oder in einem Keller nicht zulasse. „Diesen Menschen müssen wir eine Chance geben und für sie wurden die Wertstoffhöfe wieder geöffnet“, so Zohl. „Die Situation hatte sich am Dienstag zeitweilig aber so aufgeheizt, dass wir die Wertstoffhöfe zum Teil kurzzeitig wieder schließen mussten“, sagte sie.

Wie hier in Max-Liebermann-Straße wurden die Wertstoffhöfe zwischenzeitlich für ein bis zwei Stunden sogar geschlossen – allerdings ohne einen Hinweis, wie es weitergeht. Quelle: privat

Nach Ansicht von Christian Kriegel, der selbst am Dienstag in der Warteschlange in der Max-Liebermann-Straße stand, sei das Problem von der Stadtreinigung zum Teil selbst verursacht. „Wenn ich nur zwei Leute auf das weitläufige Gelände lasse, muss man sich doch über so einen Rückstau nicht wundern. Das ist auch mit dem Schutz vor dem Coronavirus nicht zu begründen“, so der AfD-Stadtrat, der seine Fraktion im Umwelt- und Ordnungsausschuss sowie im Betriebsausschuss Stadtreinigung vertritt.

Die Sperrmüllhöfe in der Max-Liebermann-Straße, in der Lößniger Straße, in der Augustinerstraße und in der Dieskaustraße sind seit Dienstag wieder geöffnet – und zwar montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

