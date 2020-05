Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen ist ein neues Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion am neuartigen Coronavirus zu verzeichnen. „Es handelt sich um einen 84-jährigen Mann mit Vorerkrankungen“, teilt Peggy Zill, Pressereferentin im Landratsamt, am Donnerstag mit. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie acht Mittelsachsen an den Folgen der Infektion mit dem neuartigen Virus gestorben. Den letzten Todesfall meldete die Kreisbehörde vor etwas mehr als drei Wochen.

Der Erkrankungsstand im Landkreis ist hingegen seit geraumer Zeit stabil. Derzeit liegt die Infiziertenzahl seit bereits acht Tagen bei 256 gesamt und seit zwei Wochen bei 80 im Altkreis Döbeln.

Von ap/DAZ