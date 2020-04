Leipzig

Am Freitagabend ist in einem Café an der Eisenbahnstraße einen Spieleabend aufgelöst worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, hatten sich gegen 21.30 Uhr zwölf Gäste in der Gaststätte versammelt – trotz der in Sachsen wegen Corona geltenden Allgemeinverfügung. Auch der Inhaber des Cafés und eine Mitarbeiterin seien vor Ort gewesen. Gegen alle 14 Personen wurde Anzeige erstattet.

