Nach acht Corona-Infektionen in einer Leipziger Kita fordert der Virologe Uwe Gerd Liebert, den Ausbruch unter genauer Beobachtung zu halten. „Aus virologischer und infektiologischer Sicht ist es das Mindestmaß, die Einrichtung für drei Tage zu schließen“, erklärt er. Erst nach mehreren Tagen seien etwaige negative Corona-Tests von Kontaktperson weitgehend verlässlich.

Zwar öffneten am Montag die meisten Leipziger Kindergärten nach neun Wochen wieder für alle Kinder. Doch die Kindertagesstätte des Berufsbildungswerkes in der Willmar-Schwabe-Straße bleibt, wie berichtet, auf Eigeninitiative des Trägers vorerst bis Mittwoch komplett geschlossen. Bereits in der Notbetreuung hatte sich das Virus dort weiterverbreitet: Vergangenen Dienstag gab es den ersten positiven Test, woraufhin mehrere Kontaktpersonen in häuslicher Isolation blieben. Diesen Montag wurde dann bekannt, dass mittlerweile sechs Erzieherinnen und Erzieher sowie zwei Krippenkinder positiv auf Corona getestet sind.

Professor Uwe Gerd Liebert, 66, war 25 Jahre lang Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig. Seit Oktober 2020 ist er im Ruhestand, forscht aber weiter. Quelle: Stefan Straube/UKL

Krippenkinder sind unter drei Jahren alt. Bei Kleinkindern bleibt eine Ansteckung sonst oft unentdeckt. Nach bisherigem Forschungsstand verläuft die Infektion bei ihnen meistens ohne schwere Symptome. „Kinder machen das oft im Stehen durch“, sagt Liebert, „wie eine leichte Grippe.“ Zudem geben sie den Erreger offenbar nicht im gleichen Ausmaß weiter wie Erwachsene: „Kinder scheinen das Virus schneller aus den oberen Atemwegen eliminieren zu können – aus welchen Gründen auch immer. Daher erscheinen sie weniger infektiös“, erläutert der Leipziger Professor.

Ist es eine der neueren Corona-Variationen?

Grundsätzlich hänge es aber von der Viruslast und der Dauer der Infektion ab, wie ansteckend ein Kleinkind sei, so Liebert. Im konkreten Fall rät er dazu, die positiven Proben auf die neueren Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika zu untersuchen, die als infektiöser gelten: „Falls es sich um eine der Varianten handelt, müsste man sich große Sorgen machen.“ Sollte sich zudem in den nächsten Tagen herausstellen, dass sich in der Kita weitere Menschen angesteckt haben, sei es kein punktueller Ausbruch mehr: „Dann könnte da wirklich etwas am Köcheln sein.“

Liebert war von 1995 bis 2020 Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig. Seit Oktober ist der 66-Jährige emeritiert, forscht aber weiter: aktuell unter anderem in einem bundesweiten Projekt über das Ausmaß an Schutz, den Mund-Nase-Schutzmasken tatsächlich vor Corona-Ansteckungen bieten.

