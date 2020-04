Babyboom in Leipzig zum Ende des Jahres – was dafür und was dagegen spricht

Leipzig

Ausgehen ist seit vier Wochen nicht mehr möglich, und immer nur Filme gucken oder Spiele machen ist auf die Dauer langweilig. So liegt zumindest die Vermutung nahe, dass Paare sich noch auf andere Art die Zeit vertreiben – was sich Ende des Jahres in einem Babyboom äußern könnte.

Statistik spricht dagegen

„Wir würden uns freuen, wenn wir in neun Monaten mehr zu tun hätten“, sagt Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin am Uniklinikum Leipzig. Aber die ehrliche Antwort sei: „Wir wissen es nicht.“ Allzu optimistisch ist der Professor jedenfalls nicht. „Die Statistik sagt, dass nach Stromausfällen, großen Fußballspielen oder Karneval die Geburtenrate nicht ansteigt.“ 1993/94, in den Jahren voller persönlicher Unsicherheit kurz nach der Wende, hatten die Geburtenzahlen in Leipzig jedenfalls ihren Tiefpunkt erreicht.

Professor Holger Stepan, Leiter der Abteilung für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Quelle: privat

Unsicherheit schadet Zukunftsplanung

Stepan verweist darauf, dass die Paare ja nicht freiwillig zu Hause bleiben und diese Zeit von vielen als stressig empfunden wird: „Das ist der Liebe und Lust eher abträglich.“ Hinzu kommt, dass Verdienstausfall, Existenzängste und die allgemeine Unsicherheit keine gute Grundlage dafür seien, um guter Stimmung die Zukunft zu planen.

Prognose: Ganz normale Zahlen

Stepans Meinung nach gleichen sich positive und negative Faktoren aus: „Die Geburtenzahlen werden in neun Monaten nicht durch die Decke gehen. Aber es wird auch nicht so sein, dass keine Babys mehr geboren werden. Wir werden ganz normale Geburtenzahlen haben.“

Kondome und Sexspielzeug gefragt

Auch das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock befasst sich mit dem Thema „Geburtenboom durch Corona“. Für eine genaue Prognose sei es noch zu früh, so Natalie Nitsche aus dem Fachbereich Fruchtbarkeit und Wohlbefinden. Zumindest wurden neben Klopapier in den vergangenen Wochen auch Kondome gehamstert. Auch die Verkaufszahlen für Sexspielzeuge in Onlineshops sind gestiegen.

Von Kerstin Decker