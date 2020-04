Die Bundesregierung hat Corona-Hilfen für die Gastronomie beschlossen. Trotzdem findet am Freitag die bundesweite Protestaktion „Leere Stühle“ statt. In Leipzig auf dem Augustusplatz sowie in Borna und Wurzen kämpfen Gastronomen, Hoteliers und Eventveranstalter ums Überleben ihrer Branche.