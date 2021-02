Die Impfkampagne am Leipziger Uniklinikum ist vorerst abgeschlossen: Seit dieser Woche sind 2646 Mitarbeiter mit je zwei Dosen gegen eine Corona-Infektion immunisiert. Zu Verwirrung kam es, weil teilweise unterschiedliche Etiketten in den Impfpässen klebten.

Unterschiedliche Aufkleber in den Impfpässen verwirren Leipziger Klinik-Personal

