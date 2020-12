Leipzig

Nichts Genaues weiß man (noch) nicht: Für die ersten Impfungen von Seniorinnen und Senioren in Leipzig gegen Corona steht bislang kein Datum fest. Nach der symbolischen Verabreichung des Mittels von Biontech und Pfizer am Sonntag in einem Heim in Lichtentanne ( Landkreis Zwickau) folgten Radeberg und Chemnitz. Da die Inzidenz in Leipzig relativ niedrig ist, werden zunächst von der Pandemie stärker betroffene Orte bevorzugt.

„Derzeit gibt es noch keinen verbindlichen Zeitplan für Impfungen in Leipziger Seniorenheimen. Der weitere Ablaufplan für die Impfteams wird noch zusammengestellt“, informierte das sächsische Sozialministerium am Montag auf LVZ-Anfrage. „Wir orientieren uns bei der Reihenfolge der Heime an den Inzidenzen, am Vorbereitungsstatus im Heim, an der Impfstoff-Verfügbarkeit sowie der Anzahl der Impfwilligen.“

Krankenhäuser beliefern Krankenhäuser

Auch wenn sich das Ministerium nicht festlegen will, ist klar: Die Impfungen für Seniorinnen und Senioren dürften nicht vor Januar beginnen. Ab sofort werde jedoch in den Maximalversorger-Krankenhäusern, zu denen auch das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) zählt, das besonders gefährdete Personal in eigener Zuständigkeit geimpft. „Außerdem sind die Krankenhäuser für die Weiterverteilung des Impfstoffes an andere Krankenhäuser in ihrem Cluster zuständig.“

Die erste – von der Polizei eskortierte – Lieferung der Impfdosen für den Freistaat lag bei knapp 10 000, die nächste soll 24 375 Dosen umfassen. Für Januar ist die Eröffnung der Impfzentren in Leipzig auf der Neuen Messe und an zwölf weiteren Stellen im Freistaat vorgesehen. Das werden auch die Anlaufpunkte für die über 80-Jährigen sein, die zu Hause leben. „Die genauen Einzelheiten zur Terminvergabe werden noch bekanntgegeben“, kündigte Ariane Mohr, Sprecherin des Kreisverbandes Leipzig-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes, an.

Pro Tag sollen nach der Eröffnung aller 13 Impfzentren rund 13 000 Menschen in Sachsen geimpft werden. „Wir werden kontinuierlich informieren, welche Personengruppen sich impfen lassen können“, versprach Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD).

Von Mark Daniel