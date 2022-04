Leipzig

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Sachsen geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab ihren Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntag mit 1514 an. Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 1570 gelegen. Binnen 24 Stunden kamen im Freistaat 4.194 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu, vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus meldete das Institut. Sachsen liegt weiter leicht über der bundesweiten Inzidenz von 1497,9 und im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld - zwischen Berlin (872,4) und dem Saarland (2210,9).

Leipzig weist weiterhin den höchsten Wert der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen aus. Laut RKI-Übersicht lag diese am Sonntag bei 1771,7 bei sinkender Tendenz (Vortag: 1921). Die niedrigste Inzidenz wurde mit 1112,4 für den Landkreis Zwickau angegeben. Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt - und an Wochenenden weniger registriert und gemeldet.

184 Intensivbetten belegt – aber keine Normalversorgung mehr

In den Krankenhäusern bleibt die Lage nahezu unverändert. Am Samstag wurden auf Normalstation 1332 Patienten mit Corona behandelt (Vortag 1400). Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung weiterhin bei 184 Infizierten, so der letzte Datenstand vom Samstag. Wegen Corona-Ausfällen beim Pflegepersonal und ärztlichen Angestellten können die Kliniken allerdings keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

