Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen liegt nur noch knapp unter der 1000er Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montag mit 973,6 an – nach 923,2 am Sonntag und 905,7 am Samstag. Eine dreistellige Inzidenz wiesen sonst nur noch die Bundesländer Schleswig-Holstein (856,9) und Thüringen (766,9) aus. Bundesweit wurde mit 1426,0 ein neuer Höchstwert erreicht.

Von den 13 sächsischen Regionen bewegten sich am Montag fünf jenseits der 1000er Grenze, angeführt von Nordsachsen mit einer Inzidenz von 1362,4 sowie dem Landkreis Leipzig (1253,6) und der Landeshauptstadt Dresden (1207,6). Den niedrigsten Wert gab das RKI für Chemnitz mit 527,4 aus.

Die Gesundheitsämter in Sachsen meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 3197 Corona-Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Seit Beginn der Pandemie sind somit 14.141 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Keine Überlastung der Intensivstationen

Am Sonntag traten im Freistaat weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft – so sieht es die neue Corona-Verordnung vor, die die Landesregierung am Dienstag verabschiedet hat. Unter anderem wurde die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben und 3G statt 2G im Handel eingeführt. Voraussetzung, ist allerdings, dass die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern nicht erreicht wird.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Sachsen

Aktuell sind in sächsischen Kliniken 466 Betten (Vortag: 454) auf Normalstation und 139 (Vortag: 135) auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Damit liegt die Auslastung in beiden Bereichen im grünen Bereich, also unter den Marken der Vorwarnstufe von 650 beziehungsweise 180 Betten.

Der kritische Belastungswert bei den Krankenhausbetten für Corona-Patienten auf Normalstationen liegt bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420. Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, können am übernächsten Tag (3+2-Regel) weitere Lockerungen greifen.

Von LVZ