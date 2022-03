Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen hat wieder deutlich zugelegt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstagmorgen mit 1388,4 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 1265,8 gelegen. Bundesweit kletterte die Inzidenz von 1319,0 auf 1388,5.

Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen mehr als eine Million Infektionen gezählt worden. Laut RKI kamen nun 16.674 neue Fälle hinzu, so dass die Gesamtzahl auf 1.025.712 Infektionen stieg. Bei gut vier Millionen Einwohnern hatte somit rechnerisch jeder vierte Mensch in Sachsen bereits Corona. Fachleute gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Unter den Fällen sind auch viele Mehrfachfinfektionen.

Alle Landkreise über der Marke von 1000

Von den 13 Regionen in Sachsen lag am Donnerstag kein Landkreis mehr bei einer Inzidenz unter 1000. Den höchsten Wert meldete der Landkreis Leipzig (1580,2), den niedrigsten der Landkreis Mittelsachsen mit 1106,9. In der Stadt Leipzig liegt die Inzidenz nun bei 1551,1. Laut RKI wurden im Freistaat elf weitere Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 14.401 Corona-Patienten gestorben.

 Seit Freitag gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung, mit der Lockerungen verbunden sind. Unter anderem gilt nun in vielen Bereichen nur noch 3G.

Lesen Sie auch Leipzig überschreitet Schwelle von 100.000 Corona-Infektionen

Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Bettenbelegungen gestiegen

Am Mittwoch waren in Sachsen 1062 Betten auf den Normalstationen belegt, am Vortag waren es noch 1042. Auf den Intensivstationen ist die Bettenbelegung leicht gesunken. Die Auslastung liegt nun bei 180 Intensiv-Patienten, nach 167 am Tag zuvor. Sachsen unterschreitet damit weiterhin den kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Lockerungen gelten seit 4. März

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ