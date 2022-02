Leipzig

Bei der Corona-Inzidenz in Sachsen geht der Trend weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 1186,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, nach 1174,8 am Vortag. Damit gehört der Freistaat im bundesweiten Vergleich allerdings noch zu den Ländern mit den niedrigsten Werten, nach Rheinland-Pfalz (1101,9), Thüringen (978,3) und Schleswig-Holstein (759,2).

Landesweiter Corona-Hotspot ist der Landkreis Nordsachsen (1621,7), den niedrigsten Wert gab das RKI mit 808,9 für Chemnitz an. Die Stadt Leipzig verzeichnete am Sonntag eine Inzidenz von 1410,6, ein Rückgang von zehn Fällen. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen 5135 neue Corona-Fälle gemeldet und fünf weitere Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 erkrankten demnach 817. 181 Menschen an Covid-19 und starben 14.223 mit oder an einer Infektion.

Intensivbettenbelegung ist gesunken

Aktuell sind in sächsischen Kliniken 613 Betten (Vortag: 635) auf Normalstation und 133 (Vortag: 141) auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Damit liegt die Auslastung in beiden Bereichen im grünen Bereich, also deutlich unter dem kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen.

