Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen fällt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag mit 869,7 an. Am Mittwoch hatte der Wert bei 879,0 gelegen und am Dienstag bei 947,2. Binnen 24 Stunden kamen den Angaben zufolge im Freistaat 7823 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Bundesweit sank die Inzidenz auf 1015,7.

Das RKI meldete am Donnerstag erstmals insgesamt mehr als 15.000 Corona-Tote in Sachsen. Es seien 43 weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben, so dass die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 15.033 stieg. Aus Sachsen stammten somit gut 11 Prozent der bundesweit knapp 133.000 gestorbenen Menschen – bei einem Bevölkerungsanteil des Freistaats von nur rund 5 Prozent. Jeder neunte Corona-Tote in Deutschland war damit eine Sächsin oder ein Sachse.

Höchste Inzidenz in Leipzig

Das höchste Infektionsgeschehen weist derzeit die Stadt Leipzig aus, die mit einer Inzidenz von 1051,1 (Vortag: 1105,8) als einzige der 13 Regionen in Sachsen noch über 1000 liegt. Die niedrigsten Werte meldeten das Erzgebirge (650,8) und der Kreis Görlitz (658,9).

Experten gehen derzeit von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt – und generell an Wochenenden weniger registriert und gemeldet. Zudem lassen sich nicht alle corona-positive Menschen PCR-testen. Nur diese Tests fließen jedoch in die RKI-Statistik mit ein.

Viele Corona-Patienten in Kliniken – keine Normalversorgung mehr

Am Sonntag wurden auf Normalstation 1166 Patienten mit Corona behandelt (Vortag: 1170). Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung bei 171 Infizierten, so der letzte Datenstand (Vortag: 164). Wegen Corona-Ausfällen beim Pflegepersonal und ärztlichen Angestellten können die Kliniken allerdings keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

