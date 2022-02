Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist den zweiten Tag infolge zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch mit 1145,2 an. Am Dienstag hatte der Wert bei 1227,7 gelegen, am Montag bei 1257. Bundesweit sank die Inzidenz ebenfalls – auf 1401,0 nach 1437,5 am Vortag.

Das stärkste Infektionsgeschehen in Sachsen wird weiterhin aus der Leipziger Region gemeldet. Die höchste Inzidenz wies am Mittwoch der Landkreis Leipzig mit 1532,6 aus. In der Stadt ging der Wert deutlich zurück: Laut RKI betrug die Inzidenz 1301, nach 1534 am Vortag. Den niedrigsten Wert im Freistaat meldete Chemnitz mit 803,6.

14 neue Todesfälle

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 9433 Corona-Neuinfektionen gemeldet und 14 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen 14.237 Corona-Patienten gestorben.

Mehr Patienten auf Normalstation

Auch am Mittwoch hat die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken indessen zugenommen: Aktuell sind auf der Normalstation 711 Betten belegt – am Vortag waren es noch 679 Betten. Auf den Intensivstationen kam vier weitere Patienten hinzu – die Auslastung liegt nun bei 155 belegten Betten.

Sachsen unterschreitet damit weiterhin den kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Sachsen

Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen. Vor über einer Woche wurden die Corona-Beschränkungen in Sachsen erst gelockert. Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über weitere Lockerungen.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ