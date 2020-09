Leipzig

Ihr Telefon klingelt bereits, als sich Beatrice Landgraf morgens kurz vor 7 Uhr an ihren Schreibtisch im Leipziger Gesundheitsamt setzt. Eine aufgeregte Tagesmutti ist dran. Kürzlich war sie auf einer Fähre. Jetzt hat der Betreiber sie informiert, dass ein anderer Passagier mit Corona infiziert war. Und nun?

Beatrice Landgraf ist Hygiene-Inspektorin. Vor Corona gab es in Leipzig drei davon. Momentan teilen sich 36 Kollegen in dem Plattenbau im Zentrum-West im Wesentlichen eine einzige Aufgabe: die Corona-Kontaktverfolgung. Sie entscheiden, was passiert, nachdem man unwissentlich einem Infizierten begegnet ist. Dafür gibt es klare Kriterien und zwei Kategorien.

Zur „Kontaktperson ersten Grades“ wird jeder, der mindestens 15 Minuten lang ohne Mund-Nase-Schutz in weniger als 1,50 Meter Entfernung den Viren ausgesetzt war. Das Robert-Koch-Institut sieht darin ein „höheres Infektionsrisiko“. Der Betroffene muss in häusliche Quarantäne, unabhängig davon, ob er Symptome hat oder nicht, und sogar bei einem zunächst negativen Corona-Test.

Positiver Corona-Test ist für viele ein Schock

Dagegen gilt das Risiko der Tagesmutti am Telefon als „gering“. Ihr unbekannten Menschen ist sie auf der Fähre allenfalls für ein paar Sekunden näher als 1,50 Meter gekommen, sie war meistens im Freien und wenn nicht, trug sie eine Maske: Sie ist eine „Kontaktperson zweiten Grades“. Solange weder Husten noch Halsweh noch Fieber auf eine Ansteckung hindeuten, greift das Infektionsschutzgesetz bei ihr nicht. Trotzdem möchte sie einen Corona-Test machen – aus Sorge um ihre Tageskinder.

Normalerweise steht aber nicht der Anruf einer Betroffenen, sondern das Fax aus einem Labor oder einer Arztpraxis mit einem positiven Corona-Test am Anfang einer Kontaktverfolgung. Ein Hygiene-Inspektor ruft den Infizierten sogleich an und ordnet offiziell die Quarantäne an. Dann wird geklärt, ob Symptome vorliegen und wenn ja, seit wann. Oft seien die Menschen am anderen Ende der Leitung erst mal geschockt, sagt Ingrid Möller. Die Fachärztin für Hygiene- und Umweltmedizin ist stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts und Chefin der Hygiene-Abteilung. „Daher lassen wir ihnen auf Wunsch etwas Zeit, sich zu sammeln – und sich Gedanken zu machen, wen sie in den letzten Tagen getroffen haben.“

Ermittlungsbogen: In diesem Formular tragen die Hygiene-Inspektoren des Leipziger Gesundheitsamts zusammen, was sie über Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen herausfinden. Quelle: Gesundheitsamt Leipzig

Als ansteckend gilt ein Corona-Infizierter bereits zwei Tage vor den ersten Symptomen. Das zweite Telefonat dreht sich wenig später um die Intensität der Kontakte. Länger oder kürzer als 15 Minuten? Ganz nah oder mehr als anderthalb Meter entfernt? Drinnen oder draußen? Mit oder ohne Maske? Wer sich an Abstandsregeln hält, mindert nicht nur sein Risiko, sich zu infizieren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, nach einem Kontakt vorbeugend in häusliche Isolation zu müssen, bis eine Ansteckung ausgeschlossen ist.

Manchmal stehen fünf Namen auf der Liste eines Infizierten, manchmal 50. Familie, Freunde, Kollegen, Klienten: Innerhalb von 24 Stunden wollen die Hygiene-Inspektoren sie alle erreichen. Von 6. März bis 31. August schickte das Leipziger Gesundheitsamt 4857 Kontaktpersonen der ersten Risiko-Kategorie zeitweilig in Quarantäne. 291 sind es aktuell. „Wir sind der Deich“, sagt Möller: Die Coronaviren-Welle soll in die häusliche Isolation abgedrängt werden, bevor sie auf andere Menschen überschwappt und die Kliniken erreicht.

Aussagekräftiges Testergebnis erst fünf Tage nach Ansteckung

Hygiene-Inspektorin Anja Reichelt diskutiert allerdings gerade mit einer Anruferin, die das anders sieht. Laut amtlicher Verfügung soll sie sich abschotten, „aber ich muss arbeiten“, entgegnet sie. Ihr Corona-Test sei doch negativ. Die Inspektorin beharrt jedoch darauf: Die Anruferin war in engem Kontakt zu einer Infizierten; und der Abstrich liefert nur dann ein aussagekräftiges Ergebnis, wenn die Inkubationszeit vorbei ist – frühestens fünf Tage nach Ansteckung.

„Die meisten Kontaktpersonen haben Verständnis für unsere Maßnahmen“, sagt Hygiene-Leiterin Möller. Viele Reiserückkehrer hingegen wehren sich. 1114 stehen aktuell in Leipzig unter Beobachtung, dürfen aber ihre Wohnungen verlassen. „Reisen bringen das Virus zurück“, beklagt Möller. Die Zahlen steigen wieder, etwa die Hälfte der Infizierten muss sich im Urlaub angesteckt haben, und das nicht allein in ausdrücklichen Risikogebieten.

Zu beobachten, ob Reiserückkehrer an Covid-19 erkranken, hat sich zuletzt zu einem weiteren umfangreichen Arbeitsfeld des Gesundheitsamts entwickelt. Dr. Ingrid Möller zeigt den Anstieg der Fälle. Quelle: André Kempner

Viele Fachleute stören sich an der Regelung, dass ein negativer Befund vom Flughafen ausreicht, um der häuslichen Isolation zu entgehen. Vergangene Woche vereinbarte die Bundeskanzlerin daher mit den Länderchefs per Telefonschalte, dass der entscheidende Test frühestens am fünften Tag nach Einreise erfolgen soll. Die neue Bestimmung gilt ab Oktober. „Bis dahin könnten viele Ansteckungen unter unserem Radar bleiben“, fürchtet Möller.

Die Kontaktermittlung ist längst nicht die einzige Corona-Aufgabe, die die Überstundenkonten im Gesundheitsamt aufbläht. Neun unterschiedliche Teams beackern das Feld. An der Corona-Hotline helfen Medizinstudenten aus, die aber im Oktober an die Uni zurückkehren. Ärzte und Mitarbeiter aus dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ( MDK) haben bis Ende August das mobile Abstrichteam gebildet. Seit diesem Monat werden sie wieder für ihre eigentlichen Aufgaben gebraucht. „Sie fehlen uns sehr“, sagt Möller.

Quarantäne-Kontrolle und Einkaufshilfe in einem

Ein „Tagebuch-Team“ steht in engem telefonischen Kontakt mit Infizierten und deren Kontaktpersonen. Leiden sie unter Luftnot? Haben sie Fieber? Die Quarantäne-Kontrolle vor Ort geht häufig damit einher, dass die Gesundheitsamtsmitarbeiter Lebensmittel für die Betroffenen einkaufen. „Oder den Müll runterbringen“, erzählt Möller. Die Mail-Postfächer zu pflegen und die Einreise-Meldungen zu verwalten, erfordert ebenfalls eigene Gruppen. Viele der sonstigen Aufgaben des Gesundheitsamts liegen dagegen brach.

Obwohl die Infektionszahlen im März und April deutlich höher lagen, war der Berg an Arbeit damals besser zu bewältigen, sagt Möller. Denn die Lockerungen bringen neue Aufgaben. Rund 1600 Hygiene-Konzepte von Restaurants, Kulturveranstaltern, Sportvereinen, Schulen, Fitnessstudios und mehr hat ein eigens geschaffenes Team überarbeitet. Und sobald der Freistaat eine neue Corona-Schutz-Verordnung erlässt, geht das Ganze von vorne los. Einige Betreiber wünschen sich eine Beratung, aber dafür fehlt den Mitarbeitern meist schlicht die Zeit.

„Vielleicht schaffen wir das alles bald nicht mehr“

Die Bundes- und Landespolitik hat die letzte Entscheidung in etlichen Fragen an die Gesundheitsämter vor Ort delegiert – und damit auch das Risiko, falls was schief geht. Zum Beispiel, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass beim Courage-Festival am Freitag auf dem Dach der Moritzbastei vielleicht doch einer der bis zu 800 registrierten Besucher das Virus mitgebracht hat. Oder dass in zwei Wochen einer der 8500 zugelassenen Fans beim Spiel von RB Leipzig gegen Mainz den Erreger in sich trägt. Immerhin ermögliche der Bundesligist eine optimale Kontaktverfolgung, so Möller: „Im Falle eines Falles bekommen wir umgehend die Telefonnummern der Fans, die zwei Sitze vor, hinter, links und rechts des Infizierten saßen.“

Trotzdem: „Diese Woche hat mich zum ersten Mal die Angst beschlichen: Vielleicht schaffen wir das alles bald nicht mehr“, gesteht Möller. Denn während die Studenten und MDK-Ärzte abhanden kommen, kehren nicht nur die Viren, sondern auch viele eigentliche Aufgaben zurück. Bis 31. Januar müssen laut Gesetz die Schuleingangsuntersuchungen erledigt sein. Und dann steht auch noch eine neue Grippe- und Erkältungssaison vor der Tür. Halsschmerzen, Husten, laufende Nasen – in jedem Fall könnten es auch die Anzeichen von Covid-19 sein.

Von Mathias Wöbking