Leipzig

Bereits seit Donnerstag müssen in Leipzig viele Geschäfte geschlossen bleiben – nun trifft es auch die Friseure. Diese müssen ab Freitag dicht bleiben, wie die Stadt mitteilte. Damit werden die seit Donnerstag geltenden Regeln zur Schließung von Geschäften in Sachsen innerhalb Leipzigs noch einmal verschärft. Geschlossen bleiben müssen seitdem bereits die meisten Geschäfte, Kneipen oder Spielplätze.

Außerdem verbietet die Stadt ab Freitag private Veranstaltungen mit mehr als 20 Menschen. Bisher durften nicht mehr als 100 Menschen zusammenkommen.

OBM Jung : schwere Einschnitte

Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, dass er sich sehr wohl bewusst sei, „dass dies schwere Einschnitte in das öffentliche und auch private Leben jedes Einzelnen sind“. Wenn man Ausgangssperren vermeiden wolle, „dann müssen wir jetzt alle gemeinsam das Gebot der Vermeidung sozialer Kontakte sehr ernst nehmen. Nur so können wir die Ausbreitung des Virus wirksam eindämmen und kranke und alte Menschen schützen.“

Jung betonte in einer Online-Botschaft an die Leipziger, wie wichtig es sei, Abstand voneinander zu halten. Es nütze alles nichts, wenn die Menschen nun zu hunderten in den Parks zusammensitzen und feiern würden. „Das kann nicht die Antwort sein auf diese krisenhafte Situation“, so Jung. Auf der Sachsenbrücke sei kein Platz für hunderte, die sich zusammentun.

Von luc