Corona-Krise: Gottesdienste, Glockenklang und Orgelspiel übers Internet

Markkleeberg

Das Corona-Virus macht vor dem Osterfest nicht Halt. Die Kirchen sind geschlossen, jedoch können Ostergottesdienste am PC, Smartphone und Tablet verfolgt werden. Die Martin-Luther-Kirche ist am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr lediglich zum stillen Einzelgebet geöffnet, das Gelände um die Fahrradkirche in Zöbigker am Montag von 10 bis 18 Uhr – mit dem Hinweis, alle Vorschriften zum Kontaktverbot einzuhalten.

Osterbrief per Post oder als PDF zu lesen

„Wer ins Internet kann, hat viele Möglichkeiten, am Kirchenleben teilzunehmen“, erklärt Renate Strohmann von der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit der Kirchgemeinde. „Wir kümmern uns jedoch auch um diejenigen, die nicht diese Chane haben.“ Manche der älteren Gemeindemitglieder bekommen den Osterbrief oder auf Wunsch auch ausgedruckte Predigten per Post.

Anzeige

Auf der Webseite der Kirchgemeinde ist der diesjährige Osterbrief, verfasst von Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz, Pfarrer Frank Bohne und Vikarin Daniela Scheuer als PDF-Datei zu lesen. Links in der Rubrik „Karwoche und Ostern“ führen sogar zum Glockenklang der Martin-Luther-Kirche und zum Orgelspiel in der Passionszeit von Kantor Frank Zimpel, der bei „ Youtube“ zu hören ist.

Tipps für Familien mit Kindern

Familien bekommen Tipps, wie sie das Osterfest gemeinsam verbringen können. Kinder finden unter www.kirche-entdecken.de Spiele, Geschichten, und kreative Ideen. Rainer Oberthür liest unter www.youtube.com die Ostererzählung.

Im Flyer der Landeskirche finden Interessierte ab Karsamstag unter www.evlks.de/live den Gottesdienstablauf mit Gebets- und Liedtexten zum Mitbeten und Mitsingen. Am Sonntag kann der Gottesdienst unter www.evlks.de/livebzw. direkt unter www.youtube.com/evlksachsen am PC, Smartphone und Tablet verfolgt werden.

Die Landeskirche hat auch ein ökumenisches Corona-Seelsorgetelefon für alle diejenigen eingerichtet, die in der derzeitigen Krise Halt und Orientierung suchen. Gesprächspartner sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0351 896 92 890 zu erreichen.

Von Gislinde Redepenning