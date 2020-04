Corona-Krise: Ist der Lehrernachwuchs in Sachsen gefährdet?

Leipzig

„Die Situation ist unzumutbar“, findet Lehramtsstudentin Maria Schäfer. Zwar sind die schriftlichen Klausuren für das Erste Staatsexamen, die ursprünglich diese Woche stattfinden sollten, wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Abgabefrist für die wissenschaftliche Arbeit läuft bis 5. Mai statt 7. April. Die mündlichen Prüfungen, die bis Ende April geplant waren, sollen nun frühestens am 4. Mai beginnen. „Doch bis dahin werde ich kaum die Gelegenheit haben, mich vorzubereiten“, fürchtet sie.

Ihren richtigen Namen möchte die 30-Jährige nicht in der Zeitung lesen. Immerhin will sie nach dem Examen als Förderschullehrerin in ein Beamtenverhältnis auf Probe wechseln und fürchtet Nachteile, wenn sie sich jetzt kritisch äußert. Zum Lernen jedenfalls komme sie momentan nicht: Die Bibliotheken sind geschlossen, und sie muss ihre zweijährige Tochter zu Hause betreuen. „Am schlimmsten ist aber, dass es kaum Informationen gibt“, bemängelt sie. „Das weckt wirklich keine Lust, nach den Sommerferien mit dem Referendariat zu beginnen.“

Ministerium: „Keine Notwendigkeit, Prüfungen ausfallen zu lassen“

Tatsächlich wartet auch das Landesamt für Schule und Bildung, das für die Festsetzung des Staatsexamens in Sachsen zuständig ist, auf eine Order aus Dresden, wie ein Sprecher bestätigt. Aus dem dortigen Kultusministerium ist zu erfahren, dass die mündlichen Termine ab Monatsmitte stattfinden sollen. Man wolle „für die Studierenden alle Vorkehrungen treffen, die Prüfungsteile gut abschließen zu können“, sagt Sprecherin Susann Meerheim. Wichtig sei, die Anerkennung der Staatsprüfung in anderen Bundesländern nicht zu gefährden. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit, Prüfungen ausfallen zu lassen“, hält Meerheim fest.

Felix Fink, Referent für Lehramt an der Universität Leipzig, fordert, das Staatsexamen in Sachsen an die Anforderungen in anderen Bundesländern anzugleichen. Quelle: privat

Studierendenvertretungen

Gewerkschaft: „Wir weisen seit Jahren auf einen Lehrermangel hin“

Seine Forderung an das Kultusministerium findet breite Unterstützung. „Wir vertreten den Standpunkt, dass eine wissenschaftliche Arbeit als Abschluss für das Staatsexamen völlig ausreicht“, meint Adrian Weiß. Der Sprecher des Landesausschusses der Studierenden der Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen will sicherstellen, dass im September genügend Referendare für Sachsen bereitstehen. „Es gibt hier einen Lehrermangel, auf den wir seit Jahren hinweisen. Durch das komplexe Prüfungssystem in Sachsen wird der Freistaat zu einem unattraktiven Bildungsstandort.“ Mara Hädrich, eine Studentin, die kurz vor ihrem Abschluss steht, schließt sich an: „Das Staatsexamen sollte definitiv reduziert werden. Außerdem finden unsere mündlichen Prüfungen voraussichtlich in der Universität mit bis zu drei Prüfern in einem Raum statt. Das steht im Widerspruch zu den Ausgangsbeschränkungen.“

Adrian Weiß, Sprecher des Landesausschusses der Studierenden der GEW Sachsen, fürchtet einen Mangel an Referendaren nach den Sommerferien. Quelle: privat

Von Vincent Först und Mathias Wöbking