So kehrt Leipzig zur Normalität zurück

Leipzig

Nach den am Mittwoch zwischen Bund und Ländern vereinbarten weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird sich das Leben in Leipzig weiter normalisieren. „Die Neuinfektionsquote ist nahezu bei Null“, sagte am Donnerstag Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in einem Live-Interview bei Leipzig Fernsehen. Es sei daher an der Zeit, unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln Schulen und Kitas, Geschäfte, Gaststätten und Hotels wieder zu öffnen.

Alle Kinder im Juni zurück in den Kitas

So sollen bis zu den Sommerferien alle Kinder wieder in ihrer Kita sein. „Momentan besuchen etwa 20 Prozent der Kinder die Kita“, sagte Jung. Die Notbetreuung war für Eltern in so genannten systemrelevanten Berufen eingerichtet worden. Die Aufnahmefähigkeit der Kitas soll ab 18. Mai schrittweise steigen, „um dann im Juni bei 100 Prozent zu sein“. Allerdings würden die Kinder weiter in kleinen Gruppen betreut. Daher könnten nicht alle zur gleichen Zeit in der Einrichtung sein, sondern müssten zeitversetzt gehen. Eine Maskenpflicht in Kitas schloss der OBM definitiv aus.

Anzeige

Einschulungsfeiern können stattfinden

In gleichen Schritten sollen auch die Schulen zum Alltag zurückkehren. Ab 18. Mai könnten die fünften und sechsten Klassen wieder zum Unterricht kommen. Auch wenn bis zu den Sommerferien nicht mehr genug Zeit bleibt, um den Unterrichtsstoff vollständig nachzuholen, sei eine Ausweitung der Schultage auf Sonnabende nicht vorgesehen. Auch um den Start ins neue Schuljahr ist Jung nicht bange. Er geht davon aus, dass Einschulungsfeiern in diesem Jahr stattfinden können. Jung: „Ich bin zuversichtlich.“

Weitere LVZ+ Artikel

ÖPNV-Normalbetrieb noch nicht notwendig

Ungeachtet der Lockerungen blieben die Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr vorerst bestehen. „Wir planen, den 15-Minuten-Takt beizubehalten“, so Jung. Die Verkehrsbetriebe seien jedoch flexibel, sollte sich durch die Öffnung der Schulen ein anderer Bedarf ergeben. Jung: „Derzeit sind wir bei 40 bis 50 Prozent Auslastung.“ Das Straßenbahn- und Busangebot sei aber auf 80 Prozent ausgelegt. „Normalbetrieb ist nach jetzigem Stand nicht notwendig“, so der OBM.

Freibäder starten mit Verzögerung in die Saison

Üblicherweise würden in diesem Monat die Freibäder öffnen. Das werde diesmal noch dauern, sagte Jung. „Wir werden die nächsten vier Wochen abwarten müssen, wie sich die Situation entwickelt.“ Sollte alles gut laufen, „werden die Freibäder im Juni, Juli öffnen“. Anders als etwa der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Karl Lauterbach geht Jung davon aus, dass auch die Seen Sonnenhungrigen und Badelustigen bald wieder zur Verfügung stehen werden. Jung: „Im Sommer wird wohl der Urlaub in Italien nicht möglich sein, aber Baden am Cossi.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mit Gaststätten und Hotels dürften ab 18. Mai auch Tanzschulen öffnen. Ebenso könnten dann Stadtführungen wieder stattfinden. Fitnessstudios und Diskotheken blieben jedoch bis auf Weiteres geschlossen.

Das Risiko, dass sich mit der zunehmenden Normalisierung des Alltags auch unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln die Infektionszahlen wieder erhöhen könnten, sieht Jung durchaus. Für diesen Fall seien die Behörden allerdings gerüstet. Das Gesundheitsamt sei personell so aufgestellt, schnell herauszufinden, „wer, wann, wen, wo angesteckt hat“, um dann notwendige Vorkehrungen wie Quarantäne zu ergreifen. Zudem hatten sich Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin am Mittwoch darauf verständigt, ab dem Auftreten von 50 Neuinfektionen in einem Gebiet pro Woche Maßnahmen einzuleiten. Jung: „Das bedeutet für Leipzig 300 Neuinfektionen in sieben Tagen. Davon sind wir weit, weit entfernt.“

Jung rechnet nicht mit Wave Gotik Treffen

Trotzdem geht der Oberbürgermeister davon aus, dass das zu Pfingsten geplante Wave Gotik Treffen in diesem Jahr nicht stattfinden kann. „Es wird kein Wave Gotik Treffen geben, wie wir es gewohnt sind“, sagte er. Großveranstaltungen dürfen bis Ende August nicht stattfinden. Er schließe nicht aus, dass beispielsweise WGT-Konzerte ins Netz gestreamt würden. „Aber Begegnungen von Tausenden von Menschen sind bis 31. August untersagt.“ Die WGT-Veranstalter wollen sich am Freitag äußern.

Von Klaus Staeubert