Großpösna rechnet wegen Corona mit weniger Steuereinnahmen

Großpösna

Dass sich die Corona-Krise negativ auf die Finanzen von Bund, Ländern und Gemeinden auswirkt, ist inzwischen allgemein bekannt. Großpösnas Kämmerin hat nun auf Grundlage der vom Bund und Freistaat prognostizierten Rückgänge von Steuereinnahmen versucht, die Lage konkret für die Gemeinde herunterzubrechen. Dabei betonte sie vor den Gemeinderäten, dass dies durchaus schwierig sei: „Prognosen haben ihre Unsicherheiten. Außerdem weiß man nicht, wie lange noch welche Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden müssen.“

Geänderte Haushaltslage

Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass sie zu den wenigen im Freistaat gehört, die keine Schlüsselzuweisungen erhält, sondern im Rahmen des Finanzausgleiches die sogenannte „Reichensteuer“ zahlen muss. Doch mit den Corona-Folgen ändert sich die Lage. So rechnet Großpösna mit dem Rückgang der Einkommenssteuer, was durch die Kurzarbeit noch viele Jahre später zu spüren sein wird. Für dieses Jahr stehen rund 2,7 Millionen Euro im Haushaltsplan. Ein Minus von rund acht Prozent wird im Vergleich zum Vorjahr allgemein prognostiziert. Nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt der Rückgang der Umsatzsteuer. Hier plant die Gemeinde mit 315 000 Euro. Diese macht im Haushalt der Gemeinde lediglich vier Prozent der Einnahmen aus. Anders sieht das bei der Gewerbesteuer aus. In dem sehr gut gestarteten Jahr 2020 könne nun ein Einbruch folgen. Allgemein wird mit dem Wegbrechen von rund 25 Prozent der Einnahmen gerechnet. Von den eingeplanten rund 2,6 Millionen Euro waren Mitte Mai bereits rund 2,4 Millionen Euro eingegangen. Im Normalfall hätte das Ergebnis von 2019 (rund vier Millionen Euro) vielleicht noch übertroffen werden können.

6000 Euro Zusatzausgaben

Auch coronabedingte Zusatzausgaben machen sich im Haushalt bemerkbar. Bis zum 18. Mai waren das bereits rund 6000 Euro, unter anderem für Schutzmaßnahmen, stornierte Klassenfahrten oder ausgefallene Ganztagsangebote und Veranstaltungen. Wie die Kämmerin informierte, übernehme der Freistaat von den Kommunen einen Teil der durch die Corona-Krise entstandenen finanziellen Belastungen, etwa die Elternbeiträge beim Ausfall der Betreuung oder 50 Prozent der Steuerminderung. Eine Haushaltssperre ist laut Ackermann in Großpösna trotz sinkender Einnahmen nicht nötig, „Wir haben eine zentrale Haushaltsführung. Alle Ausgaben über 2500 Euro unterschreiben neben dem zuständigen Amtsleiter ohnehin ich oder die Bürgermeisterin.“ Infolge der Corona-Krise müssten aber alle Ausgaben auf den Prüfstand. Auch über freiwillige Ausgaben müsse geredet werden, so Ackermann.

„Dorfleben wieder aktivieren“

Hauptamtsleiter Daniel Strobel plädierte dafür, das Dorfleben zumindest teilweise wieder zu aktivieren, so wie dies unlängst mit dem Pflanzen- und Kräutermarkt im Botanischen Garten passiert sei. Die nach und nach bekannt gegebenen weiteren Lockerungen der Schutzmaßnahmen sollten dabei helfen. Rückblickend auf die vergangenen Wochen sagte Strobel, dass trotz der großen Herausforderung die in Schulen und Kindertagesstätten gefundenen Lösungen für die Betreuung sehr gut funktioniert hätten. „Ein großer Dank an Eltern, Lehrer und Erzieher“, so Strobel.

Viele Kontakte hätte es auch zu Firmen und Unternehmen gegeben, die sich mit Fragen an die Gemeinde gewandt hätten. „Konkret haben wir zum Beispiel den Pösnapark beim Hygienekonzept beraten.“ Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) meinte: „Das Ganze hat unaufgeregt funktioniert. Jetzt muss die Arbeit an unseren Projekten weitergehen. Wir dürfen nicht nur Corona, wir müssen auch die Zukunft der Gemeinde im Blick behalten.“

Von Olaf Barth