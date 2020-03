Ab heute haben Schulen und Kitas geschlossen, am Donnerstag folgen Bars, Kneipen, Clubs und viele Geschäfte. Kretschmer und Dulig kündigen finanzielle Hilfen an. BMW und Porsche stoppen die Produktion. Hier gibt’s den Ticker mit allen aktuellen Entwicklungen aus Leipzig und der Umgebung.

Liveblog: 80 Infizierte in Leipzig – 1400 Corona-Tests pro Tag möglich

Covid-19 - Liveblog: 80 Infizierte in Leipzig – 1400 Corona-Tests pro Tag möglich