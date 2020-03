Seit Mittwoch haben Schulen und Kitas geschlossen, am Donnerstag folgen Bars, Kneipen, Clubs und viele Geschäfte. Kretschmer und Dulig kündigen finanzielle Hilfen an. BMW und Porsche stoppen die Produktion. Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in Leipzig zum Nachlesen im Liveticker.