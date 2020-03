Seit Donnerstag gilt die sächsische Allgemeinverfügung: Sportstätten, Spielplätze, Bars, Kneipen, Clubs und viele Geschäfte haben geschlossen, in Leipzig folgen ab heute auch Frisöre. Supermärkte, Apotheken & Co. bleiben hingegen weiter geöffnet. Alle Informationen zur Coronavirus-Lage in Leipzig und Sachsen im Liveticker zum Nachlesen.