Coronavirus in Sachsen und Leipzig: Viele Läden wieder offen, Demos mit Auflagen

So war der ersten Tag Maskenpflicht in Leipzig

Mit Sonnenbrille vor den Augen und Schutzmaske über Nase und Mund ist es am Montag mitunter schwer, Regung in dem einen oder anderen Gesicht zu erhaschen. Einige tragen ihren Schutz in der Hand als hielten sie eine Tasche. Die, die am ersten Tag der Mundschutzpflicht in Leipzig noch ohne Maske unterwegs sind, halten sich Tücher oder Schals provisorisch vor, um Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel betreten zu können.

Die Maßnahmen des Freistaates greifen und die Leipziger ziehen mehrheitlich mit. Auch wenn sich viele von ihnen vom Beschluss am vergangenen Freitag hin zur Durchsetzung überrumpelt fühlen.