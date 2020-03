Corona-Liveticker: Angela Merkel geht in Quarantäne

17 Verdachtsfälle in NordsachsenStand Sonntag (14 Uhr) gibt es 17 Personen, die in Nordsachsen wohnhaft sind, bei denen sich der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestätigt hat. Insgesamt 147 Menschen im Landkreis befinden sich in Quarantäne.



Busverkehr in Nordsachsen wir angepasst



Im Landkreis Nordsachsen wird ab Dienstag der Linien-Busverkehr dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Nach den Schulschließungen zur Eindämmung des Corona-Virus am vergangenen Mittwoch hatte der Landkreis zunächst alle Busverbindungen aufrechterhalten, um den tatsächlichen Bedarf feststellen zu können. Eltern, die in der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, sollten sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder zur Betreuung in die Schulen gelangen. Wie sich gezeigt hat, betrifft das in ganz Nordsachsen noch 33 Mädchen und Jungen. Die Fahrgastzahlen sind in den vergangenen Tagen auch insgesamt deutlich zurückgegangen.