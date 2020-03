Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat in Sachsen weiter zugenommen. OBM Jung hat sich deswegen gegen eine Lockerung der Corona-Maßnahmen vor dem 20. April ausgesprochen. Heute gibt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen erste Zahlen zu den Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt bekannt. Die Corona-Lage am Dienstag in unserem Ticker.