In Leipzig-Connewitz wurde an den Neonazi-Überfall auf das Viertel vor fünf Jahren erinnert. Leipzigs Oberbürgermeister findet, der Lockdown habe „bisher zu wenig bewirkt“ – und macht sich für eine Verschärfung der Corona-Regeln stark. Zwischen Leipzig und Halle fahren am Wochenende keine S-Bahnen. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

Gut 220 Personen hatten am 16. Januar 2021 bei einer Demo in Leipzig-Connewitz gegen Rechtsextremismus und rechte Stukturen demonstriert. Die Demonstration die als Kundgebung unter den Motto „Nazihools – Die längste Reihe der Welt“ angezeigt wurde verlief friedlich. Gut 220 Personen hatten am 16. Januar 2021 bei einer Demo in Leipzig-Connewitz gegen Rechtsextremismus und rechte Stukturen demonstriert. Die Demonstration die als Kundgebung unter den Motto âNazihools â Die längste Reihe der Weltâ angezeigt wurde verlief friedlich. Quelle: Dirk Knofe